Objetivo cumplido: la Liga Universitaria cerró su temporada a lo grande en el Charrúa

El fútbol universitario le puso punto final a la temporada 2020 con la disputa de las finales del Torneo de Honor que el martes se llevaron a cabo en el Estadio Charrúa con una maratónica jornada y el hecho provocó las felicitaciones de las autoridades del deporte a la organización amateur.

Fueron tres encuentros que además de transmitirse en vivo por Facebook Watch, marcaron el cierre de una temporada atípica para el deporte uruguayo y mundial debido a la pandemia de coronavirus.

Una vez que la Liga Universitaria de Deportes comenzó con sus torneos de fútbol y a pesar de algunos casos de COVID-19 que se detectaron, pero que se controlaron y no produjeron focos, la actividad no se detuvo para poder llegar a su fin.

Durante varios fines de semana de noviembre y diciembre hubo definiciones en las diferentes categorías y el último mes del año se utilizó para la disputa del Torneo de Honor en las categorías Sub 20, Mayores y Pre Senior.

Los campeones

Y espectáculo mediante, el martes la jornada comenzó con el encuentro definitorio de la categoría Sub 20 que quedó en manos de Carrasco Lawn Tennis, que con gol de Bruno Abbate a los 78 minutos logró el título de campeón venciendo a Seminario por 1 a 0.

A continuación, llegó un partidazo para definir el Torneo de Honor de Mayores ya que se enfrentaban Tenis El Pinar, el campeón de la Divisional “A”, y Old Woodlands, el mejor de la Divisional “B”.

Los del balneario, con un gol de Joaquín Amoedo de tiro libre a los 20 minutos de la primera parte, se impusieron por 1 a 0 y conquistaron la corona para cerrar un 2020 soñado.

Este partido marcó un hecho histórico ya que Alejandra Trucidos se convirtió en la primera mujer en arbitrar una final del Torneo de Honor de la Liga Universitaria de Deportes y tanto ella como el resto de los árbitros presentes en esta jornada fueron condecorados por el Consejo de Neutrales del organismo.

El último encuentro de la jornada, que terminó pasada la medianoche en el Estadio Charrúa, lo protagonizaron el Círculo de Tenis de Montevideo y Limburgo, los finalistas del Torneo de Honor de la categoría Presenior.

Los del Prado abrieron la cuenta antes de cumplirse un minuto de partido con un golazo de Federico Reyes, quien a los 37’ aumentó de penal. En el complemento y a pesar de que Limburgo descontó a los 76’ con un tanto de Omar Álvarez, Círculo de Tenis, que tuvo al “Colo” Marcelo Guerrero como titular, mantuvo la ventaja y se llevó la copa.

Santiago Alonso: "Espectáculos que emocionaron"

“Estamos gratamente sorprendidos y felices que pudimos culminar con los campeonatos en tiempo y forma. Realmente no fue tarea sencilla asumir la responsabilidad con ocho miembros más del Consejo de Neutrales el de organizar a 10.000 personas que durante cuatro meses compitieron en las distintas disciplinas de la Liga Universitaria a lo largo y ancho de Montevideo. Nos enorgullece verdaderamente haber recibido las felicitaciones de la Secretaría Nacional del Deporte a través de su director Sebastián Bauzá, así como del Dr. José Veloso como referente sanitario que nos guió en todo momento. No tuvimos prácticamente casos activos en masividad, sino casos concretos que por suerte no sufrieron consecuencias, le contó a Ovación Santiago Alonso, presidente de la Liga Universitaria de Deportes.

El dirigente, que asumió en su cargo el pasado 1° de julio sustituyendo a Julio Jakob, agregó que “las finales del martes —más que tres partidos de fútbol— fueron verdaderos espectáculos que creo emocionaron a más de uno. Se pudieron ver en vivo ya que se jugaron a puertas cerradas y la transmisión de Mora Contenidos llegó a superar los mil usuarios activos”.

Bruno Abbate: "Nos sentimos profesionales"

Para los jugadores también fue un hecho importante y un punto alto de motivación. “Nos sentimos profesionales por un rato, porque jugar acá no se nos da todos los días y lo tratamos de aprovechar al máximo”, contó Bruno Abbate, el juvenil que le dio el triunfo a Carrasco Lawn Tennis frente a Seminario en el Torneo de Honor Sub 20.

Por último, Santiago Alonso remarcó que tras esta temporada hay un objetivo claro: “Queremos hacer crecer aún más el deporte universitario y pese a errores puntuales que los asumimos, entendemos que vamos por el camino correcto. Intentaremos estar a la altura de las circunstancias y que esto sea el inicio de un cambio sustancial”.