La Liga Universitaria de Deportes y su objetivo: retomar la actividad lo antes posible

El deporte amateur está suspendido a raíz de la pandemia de coronarivus y eso implica que muchas actividades estén detenidas como las de la Liga Universitaria de Deportes, organización que nuclea a más de 10.000 competidores de varias disciplinas deportivas.

Con el fútbol como caballito de batalla, la Liga también tiene su torneo de hockey, básquetbol, futsal y handball y en medio de la situación sanitaria, las autoridades del organismo vienen trabajando con varias acciones como para lograr el retorno de la actividad al aire libre, es decir, la vuelta del torneo de fútbol y hockey que se vieron suspendidos a pocos días de haber comenzado.

“Estamos censando gente, ayudando con canastas a los árbitros y exhortando a todos nuestros competidos a vacunarse”, le dijo a Ovación Santiago Alonso, presidente de la Liga Universitaria de Deportes que agregó que “cuando arrancamos la temporada estaba prohibida la asistencia del público y tenemos multas por incumplimiento de esta medida”.

El torneo de fútbol universitario comenzó el fin de semana del 13 y 14 de marzo en las categorías Reserva, Pre Senior, Más 40 y Mayores, pero solo se pudo jugar una fecha ya que el Gobierno prohibió el deporte amateur desde el 23 de marzo debido a la situación sanitaria.

Lo mismo ocurrió con el hockey femenino. El certamen había comenzado la temporada 2021 el fin de semana del 6 y 7 de marzo y solo pudo disputar dos fechas antes de la suspensión de las actividades.

El hockey universitario solo disputó dos fechas en 2021. Foto: Prensa Liga Universitaria.

“Han transcurrido ya tres meses y la espera resulta no solo tediosa para los clubes y sus jugadores, sino que también hay un perjuicio económico para todo el mundo “Liga” que viene siendo verdaderamente importante. Hemos intentado colaborar desde el lugar que nos ocupa y tal vez muchos creen que estuvimos a la espera de respuestas, pero la verdad es que se ha trabajado más que en un campeonato normal”, explicó Alonso.

El presidente de la Liga Universitaria agregó que “creo que hemos cumplido al pie de la letra con todo lo que el Gobierno nos encomendó. Realizamos campañas de vacunación, exhortamos a las instituciones a detener sus actividades fomentando bajar la movilidad, accedimos a censar a nuestros competidores a efectos de conocer de primera mano los datos de vacunación de cada uno de ellos y con esa información ha quedado claro que la Liga ha tenido resultados realmente impactantes en relación a los datos país”.

📊 R E L E V A M I E N T O 📊



A pedido de @UyDeporte en la Liga Universitaria convocamos a las instituciones afiliadas a que nos proporcionen datos de cuantos deportistas están vacunados con una o dos dosis y cuantos están agendados.



— Liga Universitaria de Deportes (@LUD_Oficial) May 10, 2021

En las últimas horas, la Liga publicó en sus redes una gráfica que muestra que con datos de alrededor de 5.000 competidores, hay un 44,60% que ya tiene la segunda dosis de la vacuna con el coronavirus ante un 23,16% si se toma en cuenta todo el Uruguay.

Por otra parte, el organismo impulsó campañas en sus redes sociales alentando a sus competidores a vacunarse bajo el hashtag #LaLigaSeVacuna y también fue parte de la campaña de donación de plasma para ayudar a pacientes que cursan el COVID-19.

En lo que respecta a las acciones solidaras, la Liga Universitaria de Deportes donó canastas a los árbitros que están sin poder cumplir con sus funciones a raíz de la suspensión de las actividades, lo que repercute en sus ingresos económicos.

¡Gracias @YoUsoQuerubin!



Estos son algunos de los productos que nos llegaron a la @LUD_Oficial y que serán donados a nuestros árbitros para seguir cuidándonos entre [email protected] — Liga Universitaria de Deportes (@LUD_Oficial) April 21, 2021

“Vamos a censar también a todos nuestros árbitros, quienes han pasado un muy mal momento y con los cuales pudimos colaborar mínimamente con ellos, sobre todos con quienes su principal medio de vida era él arbitraje, facilitándoles la cobertura médica y donándoles canastas de alimentos”, contó Santiago Alonso.

También se impulsó la campaña #LaLigaTeCuida con recomendaciones de profesores de educación física y médicos para guiar a los competidores que hoy entrenan por su cuenta ya que están prohibidos los entrenamientos grupales por el momento.

Santiago Alonso, presidente de la LUD, durante una premiación. Foto: Carolina Passeggi.

“Realmente estamos muy entusiasmados en que la actividad se retome cuanto antes”, remarcó el presidente de la Liga, agregando que “todos saben cuál es nuestra posición. Los partidos serán sin público sin excepción alguna y el que quiera violentar cualquier medida que ponga en riesgo el desarrollo del torneo y la de sus pares, nos hará tomar las acciones correspondientes para sancionarlos”.

Por último, Santiago Alonso hizo hincapié en que no se trata de un capricho el procurar el regreso de la actividad de la Liga Universitaria y cerró diciendo que “somos los primeros defensores del deporte por lo que ello implica, por la salud, por lo que es la Liga en la vida de muchos de nosotros y por la posibilidad que genera la interacción con amigos y los grupos humanos. Nos consta que ha sido muy difícil para muchos y que ya les es difícil mantenerse en sus hogares o salir lo menos posible, pero todo esto será realidad a la brevedad, siempre y cuando no se ponga en riesgo la integridad física de nadie. Como dijimos en su momento, la vida ante todo y no solo queremos sino que debemos ser ejemplo”.