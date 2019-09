Liga Sudamericana de Futsal: Uruguay comenzó con empates ante Paraguay

La Liga Sudamericana es un torneo de Conmebol para el desarrollo del fútbol femenino, playa y futsal. En esta ocasión la selección de Uruguay de Sala viajó a Ecuador para la disputa de la Zona Norte junto al local, Paraguay, Colombia, Venezuela.



En la primera fecha, la Celeste enfrentó a la selección guaraní con empates en ambas categorías. Después de un largo viaje, que incluyó una escala en Panamá, los dirigidos por Diego D'Alessandro saltaron a la cancha el mismo día que llegaron al país, primero en categoría Sub 20.

Los juveniles de Uruguay merecieron más, una categoría que viene prometiendo y muchos nombres que se repiten en el proceso juvenil. Pero no alcanzó y sacaron un empate ante una siempre difícil selección paraguaya. Igualaron 3-3.



En mayores fue empate 1-1. El final fue para el infarto, porque Paraguay se puso en ventaja a falta de 30 segundos. Pero Uruguay fue en busca del empate.



El entrenador puso golero-jugador en la Celeste y dio resultado. Uruguay consiguió una sexta falta cuando restaban seis segundos y empató el partido en la hora. La derrota hubiera sido demasiado castigo.

fixture

Liga Sudamericana de Futsal - Zona Norte

Miércoles 25/9: Paraguay - Uruguay

​Sub 20: 3-3

Mayores: 1-1



Jueves 26/9: Uruguay - Colombia

Sub 20: 14hs

Mayores: 16hs



27/9: Venezuela - Uruguay

Sub 20: 14hs

Mayores: 16hs



Sábado 28/9: Ecuador - Uruguay

Sub 20: 18hs

Mayores: 20hs