Libertadores Futsal: Peñarol vendió cara la derrota ante el multicampeón Barbosa

Carlos Barbosa se quedó con las tres últimas de ediciones de la Copa Libertadores de Futsal, tiene siete de las 19 disputadas desde 2000, no se jugó en 2012, y sin dudas era el rival que todos querían evitar pero que Peñarol no tuvo más remedio que enfrentar tras haber clasificado como segundo mejor tercero. De cualquier manera, apegado a su libreto y a un buen rendimiento físico, el aurinegro hizo un buen partido.

Es difícil conformarse con una derrota y cuesta hablar de una digna, pero si había una forma de caer ante un rival tan fuerte era esta. A pesar de que en los primeros minutos Barbosa dominó el partido teniendo la pelota, tocando, yendo a buscar constantemente luciendo todo el repertorio de un equipo brasileño, Peñarol fue dejando de respetarlo tanto y llegó incluso a ser una molestia para el multicampeón.

La estrategia del equipo uruguayo era clara, hacer que el duelo fuera largo, estar la mayor parte del tiempo en partido, un trabajo de hormiga por momentos y casi un juego de ajedrez.

Estaba saliendo muy bien conforme corrían los minutos, los de Hernán Basile utilizaban todo el ancho de la cancha del Estadio 10 de julio de Florida y si bien no encontraba del todo la forma de inquietar al rival, tampoco sufría como en los primeros minutos. Hasta que apareció el hombre del partido.

Richard Murilo, el número 10, que bien lo lleva en la espalda, sacó un remate que se fue abriendo cada vez más y alejándose de la estirada de Mathías Fernández. Aún quedaba la mitad del tiempo hasta el descanso, pero Peñarol mejoró después del gol.

Al aurinegro nunca le pesó la pelota, ni en ventaja o ya sin ella, fue inteligente y supo cuando y en dónde presionar a Carlos Barbosa que hasta llegó a retroceder hasta su primer cuarto de cancha y recurrió a pelotas largas.

Hasta ahí, los brasileños había tenido las chances más claras y a posesión pero una volea de Nicolás Ordoqui tras un córner de Richard Catardo le dio confianza al mirasol que, tras dos jugadas preparadas de lateral, la segunda tuvo su efecto y el remate cruzado de Juan Custodio pasó cerca del palo izquierdo del arco de Pedro Bianchini y a pocos segundos del final de la primera parte, todo el banco de Peñarol protestó un penal del arquero sobre Maximiliano Navarro cuando el líbero intentó girar dentro del área. Dio la impresión de que primero tocó la pelota.

Libertadores Futsal: Richard Murilo fue la figura de Carlos Barbosa ante Peñarol. Foto: @LibertadoresFS

Solo segundos después de comenzado el complemento, Carlos Barbosa jugó hacia atrás y Salgués salió disparado a presionar consiguiendo un córner. Ya no era tanto el respeto de Peñarol con su rival y de ese tiro de esquina de "Mascota" Catardo la pelota dio en la mano de un jugador brasileño pero da la sensación de no ampliar el radio.

Conforme pasaban los minutos los carboneros empezaban a ser cada vez más molestos para Barbosa que, de cualquier manera, se notó que es un equipo con diferencia y sabe manejar la diferencia aunque esta sea de solo un gol. Una jugada entre Navarro y Pedro Rey subió la temperatura del partido y un encontronazo entre el líbero y Jhow dejó varias amonestaciones para ambos, los brasileños ya no estaban tan cómodos.

Hasta que otra vez sobre la mitad del tiempo, apareció la individualidad de Murilo. Después de una espectacular atajada de Fernández, Barbosa sacó un córner para el 10 y, con el arquero aurinegro un poco tapado, estiró la diferencia. Por primera vez Peñarol se distanciaba del objetivo, el impacto de este gol si lo sintió un poco y cuatro minutos más tarde, tras un gran saque con la mano de Pedro, Murilo llegó a su hat-trick.

En este tipo de duelos y luego de estar más lejos en el marcador, los equipos suelen caerse anímicamente pero no fue el caso de Peñarol. Ordoqui y Juan Custodio tuvieron más minutos en cancha para cuidar la pelota, "Mascota" obligó a Pedro a una gran intervención y dos remates pasaron cerca. En los minutos finales, Nacho Salgués ingresó como arquero de jugador y lo jugaron bien pero Peñarol no tuvo lo único que se le puede reprochar hasta el momento, un poco más de efectividad en ofensiva.

Libertadores Futsal: Peñarol vendió cara la derrota ante el multicampeón Barbosa. Foto: @LibertadoresFS

Carlos Barbosa jugó con "carpeta", con oficio y con la chapa de ser el ganador de las últimas tres Copa Libertadores de esta disciplina y Peñarol estuvo a la altura, no es consuelo pero no está nada mal teniendo en cuenta que fue un duelo entre un equipo profesional y otro que no lo es.

Los brasileños, que ya se pusieron el traje de candidatos, vuelven a jugar el viernes por semifinales ante el ganador entre Delta Te Quiero y Cerro Porteño. Para Peñarol llega más exigencia, este jueves será el quinto partido en cinco días para buscar la mejor colocación entre el quinto y el octavo puesto.

video Resumen: Peñarol 0 - Carlos Barbosa 3

🎥 🧐 Reveja os melhores momentos da vitória do @acbf sobre o @FutbolSalaCAP por 3-0, pelas Quartas de Final da CONMEBOL #LibertadoresFS!



👏 Reviví los mejores momentos de la victoria de #CarlosBarbosa sobre #Peñarol, por los Cuartos de Final de la CONMEBOL #LibertadoresFS! pic.twitter.com/3JVQeZeE5k — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) May 19, 2021