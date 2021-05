Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Copa Libertadores de Futsal, que se disputa en el Estadio 10 de julio de Florida, va a llegando a su fin y ya se despidieron los dos equipos uruguayos. Nacional terminó en el décimo puesto tras caer ante Universidad de Chile y Peñarol terminó su participación en el octavo lugar luego de perder 4-1 ante Alianza Platanera de Colombia.

Los aurinegros, que venían de caer por penales ante Cerro Porteño, actual subcampeón, se enfrentaron a joven equipo de Antioquia por el séptimo lugar pero no pudo ser. Los de Hernán Basile, que aprovechó para darle minutos a algunos jugadores que no habían participado tanto, cometieron errores que no habían tenido en los partidos anteriores y lo pagaron caro.

Hasta ahora, aunque Peñarol solo ganó un partido, cuando fue superado en el marcador siempre fue por mérito del rival y no por errores propios. Y estos llegaron todos en el último partido, que sin dudas fue el más bajo del aurinegro.

El joven equipo de Alianza Platanera comenzó a complicar con el juego en el cuerpo a cuerpo a un conjuno carbonero que, aunque había comenzado mejor, se cargaba de faltas. Pero eso no le impidió terminar mejor y tener una de las mas claras en los pies de Richard Catardo, que definió cruzado, casi sin ángulo, y la pelota se fue rozando el palo.

A falta de dos minutos, Basile decidió jugar con Ignacio Salgués como arquero jugador y "durmió" la pelota para tener el último ataque. Que salió mal porque Leandro Ataídes no definió bien y Alianza casi convierte de contra de no ser por la milagrosa salvada de Catardo que había quedado como último hombre.

Libertadores Futsal: Peñarol se despidió con derrota y en el octavo lugar. Foto: @LibertadoresFS

Para el segundo tiempo Peñarol arrancó con la misma intensidad del primero pero se le fue de las manos. Después de tres minutos caía 2-0 y el partido se hizo cuesta arriba.

Primero Maxi Navarro perdió una pelota en mitad de cancha y Daniel Gallego la clavó en un ángulo, imposible para Ignacio Perdomo en el arco de aurinegro. Enseguida Navarro cometió un penal sobre Jefferson Moreno, exageró y el juez compró, y el mismo número 10 cambió por gol.

Peñarol tuvo dos claras para el descuento, primero lo perdió Salgués y luego Facundo Carrara, que jugó sus primeros minutos. Las dos fueron muy claras pero el aurinegro perdió las chances y los estribos porque, aún con 10 minutos por jugar, ya había llegado a la quinta falta colectiva.

Basile volvió al arquero jugador pero gol llegó del golero de Alianza Platanera, Andrés Medina, que definió desde su arco con el de Peñarol vacío. Y otra jugada de Medina, esta vez saliendo con la pelota en los pies, terminó con el cuarto tanto que convirtió José Tangarife. Solo quedó tiempo para el descuento de Peñarol que, en buena jugada colectiva, fue de Leandro Ataídes.

video Resumen: Peñarol 1 - Alianza Platanera 4

📹 ¡Para volver a ver! Reviví las mejores jugadas de la victoria de @AlianzaFutsal frente a @FutbolSalaCAP por 4-1, por la disputa del 7º lugar de la CONMEBOL #LibertadoresFS. pic.twitter.com/uwdHiMZcNI — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) May 21, 2021