Libertadores Futsal: Nacional volvió a caer con Universidad de Chile y terminó décimo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional cerró la Copa Libertadores de Futsal con otra derrota ante Universidad de Chile. En fase de grupos los chilenos se habían impuesto por 4-2 y esta vez, por el noveno y décimo lugar, ganaron por 3-1 en la despedida de ambos del Estadio 10 de julio de Florida.

Pero esta vez el partido fue diferente porque, en el primer partido por fase de grupos, los trasandinos se habían aprovechado de los errores de los tricolores y llegaron a ponerse 4-0 en el marcador. Esta vez, fue Nacional el que comenzó ganando.

En ese primer partido el equipo uruguayo trató de ser protagonista y el resultado no fue el mejor. Ante el robo de pelota de los chilenos, el retroceso tricolor no fue el mejor y decantó en los goles del equipo chileno en esa ocasión. A partir del segundo partido, la propuesta de los de Aníbal Roba cambió, obtuvo mejores dividendos en el rendimiento pero no en los resultados.

En este último partido Nacional buscaba su primera victoria en el torneo y no pudo llegar pese a que faltando cuatro minutos para el descanso y, con asistencia de Sebastián Noy, Yhordi Segui definió fuerte y al primer palo para vencer a Diego Escobedo y abrir el marcador.

Pero Nacional tuvo diez segundos fatales, para el olvido. De una salida de lateral, que pareció preparada, Eduardo Pérez puso el empate casi un minuto después. Y solo siete segundos después, David Ortíz, el mejor del partido, puso el 2-1 con el que se fueron al descanso.

En el segundo tiempo no pasó mucho. El empate estiraba la definición a la prórroga y el tricolor especuló un poco con eso y en buscar el empate sobre los minutos finales. Pero los chilenos estuvieron inteligentes.

Rene Tejias hizo que sus dirigidos se formaran con la formación 4-0, que no es una línea de cuatro si no que elimina las posiciones del líbero y el pívot y, pudiendo salir desde atrás con dos hombres permite la tenencia de pelota.

Les salió perfecto y seguro que Zego, el entrenador brasileño que la inventó, los hubiera aplaudido. Nacional estaba en quinta falta y desesperado por el empate y por robar la pelota, llegó a la sexta que el venezolano Serfann Suárez definió notable para el 3-1 final, que deja a Universidad de Chile, en constante crecimiento, con el noveno puesto del torneo.

video Resumen: Nacional 1 - Universidad de Chile 3