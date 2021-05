Libertadores Futsal: Nacional cayó ante Universidad de Chile y se complica

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional, que venía siendo el representante uruguayo en los últimos años en la Copa Libertadores de Futsal, hizo su estreno en la presente edición en el Estadio "10 de Julio" de Florida, fue con derrota ante Universidad de Chile por 4-2 y se complican las chances de clasificación para el equipo uruguayo.

Si bien, no está muerto quien pelea, a priori los otros dos equipos que componen el Grupo C no son los más accesibles. El tricolor vuelve a jugar este lunes ante Cerro Porteño de Paraguay, actual sub-campeón del torneo, y cerrará el grupo ante Alianza Platanera de Colombia, verdugo de Nacional en cuartos de final de la pasada edición. El duelo entre guaraníes y cafeteros fue con empate 0-0, lo que deja a los chilenos como únicos líderes del grupo tras la primera fecha.

El tricolor tuvo un mal primer tiempo y esa es la razón para la derrota de los dirigidos por Anibal Roba que pagaron caros los errores en las transiciones. Universidad de Chile robó tres pelotas con Nacional en ofensiva, tomó al tricolor retrocediendo y los espacios le permitieron sacar una amplia ventaja para lo que era el trámite de la primera parte.

Franco Luxardo, la mejor carta de la 'U', marcó el primero. Gabriel Palleiro no alcanzó a trancar y el zurdo definió entre las piernas de Mathías Veneroso y del arquero Christian Gaitán.

Sobre la mitad de la primera parte hubo un minuto decisivo. Palleiro tomó un rebote y sacó una volea impresionante que reventó el horizontal del arquero Benjamín Fuentes y, casi en la réplica, llegó el segundo de los transandinos; Frank Carrasco tomó una pelota que quedó sucia en el área tricolor y estiró la ventaja.

Universidad de Chile llegó a rotar la cuarteta entera y Nacional tenía varios hombres jugando varios minutos sin salir. Otro robo de pelota en ofensiva, un lento retroceso del tricolor y David Ortíz puso el 3-0 parcial. Los chilenos habían llegado tres veces con claridad y espacios y convirtieron todas sus chances.

Nacional no tenía la misma suerte en los empujes hacia el área chilena y, luego de que el arquero Fuentes le negara el descuento a Sebastián Noy, llegó el cuarto tanto del capitán Eduardo Araya con el que terminó el primer tiempo.

Libertadores Futsal: Nacional cayó ante Universidad de Chile y se complica. Foto: @LibertadoresFS

Para el complemento, Nacional recuperó la memoria y se pareció más al se esperaba ver en el esta Copa Libertadores. De a poco comenzó a estar más fino en los pases y fueron buenos los minutos en cancha de Rafaél Ramos, que llegó desde Urupan como refuerzo para este torneo, y de Facundo Abad que le dio piernas y aire al conjunto uruguayo.

No fue hasta que restaban 13 minutos que el tricolor llegó al descuento y no podía ser de otra manera que gracias a su goleador, Joaquín Varietti, que fue el máximo artillero de la pasada Libertadores. El 'Chato' tomó un rebote que dio el arquero a un remate de Veneroso y, bien a lo goleador, estuvo rápido y fino para marcar el descuento.

El 'bolso' recobraba la memoria y el derechazo cruzado de Varietti que vino pocos minutos después fue un aviso. A falta de siete minutos, buena combinación entre Ramos y Abad que este último define para un nuevo descuento.

El partido estaba 2-4 para Nacional y un nuevo descuento le ponía suspenso al trámite pero, en lo que restó de partido, la 'U' de Chile estuvo más cerca del quinto tanto que no llegó gracias a los esfuerzos de Gaitán y una espectacular salvada de Diego Arjona, de cabeza sobre la línea.

No es el debut que Nacional esperaba pero en el segundo tiempo al menos recordó los argumentos que lo llevaron hasta acá y por los que venía siendo el representante de Uruguay en las últimas ediciones de la copa. Deberá seguir recobrando la memoria y corrigiendo errores de cara al difícil duelo ante Cerro Porteño de este lunes.