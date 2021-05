Libertadores Futsal: Nacional cayó 3-1 ante Cerro Porteño y jugará por el noveno puesto

🔝 ¡Para volver a ver! Reviví la victoria de @CCP1912oficial sobre @CNdeFfutsal por 3 a 1, por el Grupo C de la CONMEBOL #LibertadoresFS.



🔥 Reveja a vitória do #CerroPorteño sobre o #Nacional por 3-1, pelo Grupo C da CONMEBOL #LibertadoresFS. pic.twitter.com/SfJ6ImsGKL