Una lesión que trajo polémica

Richard Catardo, hoy jugador de Ferro de Argentina, hizo su descargo sobre una lesión sufrida cuando defendía a la selección uruguaya en 2017 y levantó polémica en el ambiente.



Aunque pasó más de un año desde la rotura del tendón de Aquiles, el popular ‘Mascota’ dentro del futsal y quizás el mejor jugador uruguayo en los últimos años, contó su versión con una publicación en su Facebook.



“Tuve que hacerme cargo de todos los costos, parece loco pero así fue. Entendí que solo les era útil si estaba dentro de la cancha”, contó en la red social.



Las declaraciones de Catardo llegaron este año cuando la selección jugaba el mismo torneo en el que él se lesionó en 2017 pero esta vez en Asunción del Paraguay y no en Buenos Aires.



Federico Fedele, capitán de la selección habló con Ovación sobre el momento en que Catardo decidió contar lo que pasó: “Yo no estoy de acuerdo en el momento, me dolió por la amistad con él; pero repasando todo, lo entiendo”, confesó. “Estábamos en medio de una competencia y nos sacó bastante de foco”, dijo el jugador de Old Christians.

Primeras horas:

Las 48 horas posteriores a la lesión fueron importantes para Catardo. “Le dicen que se tiene que operar porque sino el tendón podía no llegar a evolucionar de la misma manera”, cuenta Fedele que dice que en esas horas el ‘Mascota’ “se sintió totalmente solo, la AUF lo que hizo fue mirar para el costado”, declaró.



En ese entonces el jugador de Kimberley de Argentina eligió un médico que le recomendaron. En contacto con Ovación, aclaró: “El doctor me dijo que ‘no operaba hasta que no le pagaran’ y el dirigente de AUF que estaba acá conmigo dijo que llamó a sus superiores y contestaron ‘que me arreglara yo con mi club porque el médico lo habíamos elegido nosotros”.



“Fueron siete largos meses en los que me pasaron mil cosas por la cabeza”, dice parte de la carta de Richard en Facebook, donde reconoció el trabajo del doctor de la selección (Santiago Rivoir) que “sin importarle que el presidente del Fútbol Sala de AUF se negara a hacerse cargo de sus honorarios, me atendió igual”.

El ‘Mascota’ sabe que: “mucha gente se enojó -por lo que dijo-, pero cuentan la versión de ellos. Hubo quienes dicen que se ofrecieron a ayudarme y que les dije que no, pero yo creo que no le tenía que pedir a ellos; es algo que tiene que salir de uno a mi forma de ver” y aclaró que “no es un tema de plata, es que no les importa y te dejan tirado. La lesión que tuve me pudo haber traído consecuencias”, admitió.

Seguros médicos:

Contactado por Ovación, el subsecretario nacional del deporte, Alfredo Etchandy, aclaró que desde el año 2015 “en la primera reunión que tuvimos con todas las federaciones les entregamos una serie de obligaciones entre las que estaba tener un seguro médico cuando van al exterior”.



La obligación no es solo a nivel nacional, la Conmebol también compromete a las federaciones a “contar con un seguro médico para los integrantes de las delegaciones”, aunque “legalmente la conducta del beneficiado -el deportista- puede afectar la póliza”, aclaró a el Dr. Fernando Sosa, abogado especializado en derecho deportivo.

Documentos:

El presidente del Fútbol Sala de AUF es el Dr. Alejandro Tapia. También contactado por Ovación el profesional letrado dijo haber cumplido con las responsabilidades a nivel de la Asociación y tener los documentos necesarios para poder probarlo.



