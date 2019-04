La lesión que terminó con la carrera de esta gimnasta: en un salto se rompió las rodillas​

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una terrible lesión le puso punto final a la carrera de la gimnasta estadounidense Samantha Cerio.

La chica de 22 años falló en un truco durante los encuentros regionales de Universidades en su país y se rompió las dos piernas.

La representante de la Universidad de Auburn calculó mal en el salto y al momento de caer, sufrió las fracturas expuestas de sus dos rodillas.

Cerio, que rápidamente rompió en llanto, fue asistida por los médicos que la llevaron de inmediato al hospital. Allí fue operada y permaneció en observación durante el fin de semana.

Sin embargo, el tema no se cerró ahí. Cerio utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el fin de su carrera.

"La noche del viernes fue mi última noche como gimnasta. Después de 18 años colgué mis manos y dejé la tiza. No podría estar más orgullosa de la persona en la que me convertí gracias a la gimnasia. Me enseñó trabajo duro, humildad, integridad y dedicación, sólo por nombrar algunos. Me dio desafíos y obstáculos que nunca hubiera imaginado", explicó.

"Puede que no haya terminado como lo había planeado, pero nada sale como se planea", añadió.