Julieta Mautone: la ilusión de una abanderada que promete

Con 15 años y después de ver “Los Juegos del Hambre”, Julieta Mautone quiso probar tiro con arco. Lo hizo y ahí comenzó su interés por las armas.

A eso se le sumó que su padre, José Mautone, es armero y fue tirador. “Me dijo que ya estaba en edad de probar un arma, que tenía físico como para hacerlo y empecé”, le contó Julieta a Ovación.

Conocedor de la materia, su padre le vio talento y Julieta se enganchó. Empezó a hacer tiro, probó con pistola de aire de 10 metros y hace dos años que compite. Hoy se apronta para ser la abanderada de Uruguay en los Juegos Panamericanos de Lima y el objetivo es claro: la medalla.

“Arranqué a tirar con un miedo tremendo porque nunca había agarrado un arma y era algo raro para mí. Pero la primera vez que tiré mi padre se sorprendió por cómo fue y empecé a ir por hobbie a un polígono cerca de mi casa una vez por semana”, recordó.

En 2017, Julieta compitió por primera vez y en su primer torneo batió el récord nacional en pistola de aire de 10 metros.

“Había algo, un gen, un talento. Me lo tomé en serio y seguí practicando. El tiro es un deporte en el que para mí, los reflejos son fundamentales porque la clave está en sacar el tiro en el mejor momento y que todo sea perfecto para el 10. Y para mí eso se logra con los reflejos. Hay una parte técnica y de estrategia también que es importante”, contó acerca de esta disciplina.

En mayo, Julieta Mautone fue a la Copa del Mundo de rito deportivo en Múnich, Alemania, donde sorprendió a todos. La uruguaya se metió en la final, batió el récord nacional absoluto de pistola de aire y también la marca mundial juvenil (Sub 21) que estaba en poder de la china Ranxin Jiang con 583 puntos.

En la competencia que consiste en hacer 60 tiros en una hora y 15 minutos, Julieta reunió 585 puntos para avanzar a la final, instancia en la que quedó séptima: “Lo disfruté pila y en el momento de la competencia estaba enfocada en lo mío. No miré al costado porque estaban las campeonas mundiales y olímpicas, me concentré en lo mío y dejé de lado eso típico del uruguayo negativo. ¿Por qué no puedo ganar? Si yo ya estaba ahí y llegué por mis propios méritos. Y cuando vi que estaba en la final con récord mundial a nivel juvenil no lo podía creer”.

Después de esa experiencia en Alemania, mientras Julieta se preparaba en Chile para el Iberoamericano, le llegó una gran noticia: “Estaba en el hotel haciendo un parcial porque estoy estudiando profesorado de filosofía en el IPA y me llega un mensaje de Hugo Grossi, presidente de la Federación Uruguaya de Tiro, diciéndome que iba a ser la abanderada de la delegación. Me puse muy feliz. Enseguida me mandó un mensaje ‘Lola’ Moreira para felicitarme y después ‘Maxi’ Larrosa. Que te reconozcan de esa forma es muy lindo”.

Ahora se vendrán los Juegos Panamericanos y el lunes Julieta Mautone viajará a Lima con una meta bien clara: “Después de todo lo que me pasó, el objetivo es ganar una medalla y si es la de oro clasifico a los Juegos Olímpicos. Me sirvió mucho el Iberoamericano para liberar presiones y ahora llego más tranquila. En mi caso es posible pelear una medalla. No me lo pongo como una obligación porque no le debo nada a nadie, pero sí estoy en condiciones de ganarla y poder disfrutar mucho de esta experiencia”.

Julieta Mautone se apronta para los Juegos Panamericanos de Lima. Foto: Leonardo Mainé.

La delegación de Uruguay en tiro para Lima 2019

Uruguay estará representado en los Juegos Panamericanos con cinco deportistas en tiro: Jonathan Ayala (rifle de aire masculino), Franco González (fosa olímpica masculina), Ignacio Hernández (pistola de aire masculino), el olímpico Rudy Lausarot (rifle de aire masculino) y Julieta Mautone (pistola de aire femenino). El entrenador será Juan Mautone y el delegado, Hugo Grossi, presidente de la federación.