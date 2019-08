Julián Schweizer entró en la mejor historia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la Playa Punta Rocas se acercaba el mediodía. Las olas del Océano Pacífico deslumbraban a los espectadores y los deportistas también hacían lo suyo adentro del agua. Pero había un uruguayo en escena y el grito de “¡Uruguay nomá!” se hacía sentir, cada vez más con el paso de las horas.

Era Alejandro Schweizer, el padre de Julián. Su hijo acababa de vencer al argentino Surfiel Gil Lo Prete en el Repechaje de la Ronda 4 de longboard asegurándose una medalla, la primera para el surf de Uruguay en el debut de este deporte en el ciclo olímpico y la segunda para la delegación celeste en los Juegos Panamericanos de Lima.

El triunfo en un heat apasionante fue de 15,00 puntos de Shweizer contra 14,73 del argentino de 21 años que ya había sido rival del uruguayo en la Ronda 2 en un duelo sumamente parejo.

Ese resultado confirmó a Schweizer en el podio de la categoría longboard y hoy buscará seguir avanzando para pelear por el oro o conformarse con el bronce.

Pero el primer gran objetivo del uruguayo de 21 años que con 19 se fue a vivir a Costa Rica para dedicarse al surf está cumplido y la medalla la tiene asegurada.

El abrazo entre Julián Schweizer y su padre Alejandro, tras competir.

Desde la hora 10:36 de Perú, las 12:36 de Uruguay, Julián Schweizer se enfrentará al estadounidense Cole Robbins, quien ya fue rival del competidor celeste en la ronda 3 quedando en el primer lugar, en el heat que clasificará al ganador a la lucha por el oro frente al peruano y gran favorito, Benoit Piccolo Clemente.

“Estoy súper contento porque la primera meta está cumplida, pero esto no termina acá y ahora quiero luchar por el oro. Voy a dejar todo en el agua porque mi objetivo es ser campeón. Se vienen heats complicados, pero son los que más me gustan. Me encantan las difíciles”, le dijo Jullián a Ovación después de haber vencido al argentino Gil Lo Prete en Punta Rocas y con el apoyo de varios uruguayos.

El heat con su rival de turno fue espectacular y si lo llevamos a lo que puede ser la comparación con un partido de fútbol, el uruguayo lo ganó de atrás y en la hora: “Empecé bastante bien y en las primeras olas fui superior a Surfiel, pero él agarró la siguiente y pasó adelante en el marcador. Estaba necesitando más puntos y me la jugué a esperar una buena ola para surfearla bien y la chance llegó faltando pocos minutos. Lo pude hacer y a pesar de que cometí un error en la última maniobra los otros puntos me alcanzaron y fueron suficientes para pasar de ronda y poder estar en el podio”.

Ahora, Julián Schweizer va por todo. No se conforma con el bronce.

Quiere el oro y hoy tendrá un heat durísimo frente al estadounidense Robbins, pero como siempre, dejará todo adentro del agua para darle otra alegría al surf uruguayo. Ya demostró que tiene las condiciones para pelear de igual a igual por el oro.