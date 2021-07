Juegos Olímpicos: quedó definido el cuadro de cuartos de final del fútbol femenino

Se cerró la fase de grupos del fútbol femenino en los Juegos Olímpico de Tokio 2020 y quedaron definidas las ocho selecciones que avanzaron a cuartos de final y que aspiran por un lugar en las semifinales.

Entre las selecciones sudamericanas, Brasil fue la única que pudo avanzar luego de que Chile finalizara en la última posición de su grupo sin poder sumar unidades.

Precisamente la selección norteña, que finalizó segunda en su grupo, ya conoce a su rival en la próxima instancia y le tocará cruzarse con Canadá (viernes 30, 05.00), que también fue escolta en su llave.

El choque más atractivo que tendrá los cuartos de final será el que mida a Países Bajos ante Estados Unidos (viernes 30, 08.00) en un encuentro que reeditará la final del Mundial 2019 donde las norteamericanas se hicieron con la victoria.

Los otros dos encuentros de cuartos de final tendrán cara a cara a Suecia frente a Japón (viernes 30, 07.00), mientras que Gran Bretaña hará lo propio al enfrentar a Australia (viernes 30, 06.00).

EL CUADRO

Así continuará el torneo de fútbol femenino

Cuartos de final:



Gran Bretaña vs. Australia (A)

​Suecia vs. Japón (B)

Países Bajos vs. Estados Unidos (C)

Brasil vs. Candá (D)



Semifinales:



Ganador A vs. Ganador B (1)

Ganador C vs. Ganador D (2)



Tercer puesto:



Perdedor 1 vs. Perdedor 2



Final:



Ganador 1 vs. Ganador 2