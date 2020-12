Se juegan las semifinales del Uruguayo de Clubes: día, hora y dónde ver los partidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Estadio Charrúa será este sábado el escenario para la ronda que definirá los dos equipos que irán en busca del título de campeón. El Uruguayo de Clubes de rugby tendrá este sábado la disputa de los encuentros de semifinales, donde habrá una doble jornada para definir a los dos equipos que irán en busca del título de campeón el próximo 12 de diciembre.

Luego de los cuartos de final que se cerraron el jueves 26 de noviembre con la victoria de Old Boys sobre Los Cuervos por 53 a 14, el azulgrana se sumó a Carrasco Polo, Trébol de Paysandú y Old Christians para disputar la ronda de los cuatro mejores del certamen que se está jugando a puertas cerradas por la emergencia sanitaria debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

En tal sentido, este sábado habrá una doble jornada en el Estadio Charrúa y desde la hora 14:30 (televisación de VTV Plus) se medirán Trébol de Paysandú y Carrasco Polo, mientras que desde las 17:15 (VTV) se jugará el clásico de los colegios entre Old Boys y Old Christians, el actual campeón del Uruguayo de Clubes.

Se trata de una definición especial ya que de los cuatro protagonistas todos ya saben lo que es ser campeón del Uruguayo y hace 45 años que estos equipos dominan el concierto local, principalmente Carrasco Polo, Old Christians y Old Boys.

Pero Trébol tiene lo suyo ya que en 2018 hizo historia y logró su primer título luego de vencer a los azules en una épica final en cancha de Old Boys.

El último equipo en consagrarse campeón del Uruguayo de rugby sin ser Polo, Christians, Old Boys y Trébol fue La Cachila en 1974.

El camino de los semifinalistas

Cabe recordar que el Uruguayo de Clubes 2020 tuvo una forma de disputa especial debido a la pandemia del nuevo coronavirus y se jugó a una rueda todos contra todos con 11 equipos en Primera División.

Luego llegaron los cuartos de final con partidos de ida y vuelta. Old Christians, el primero de la fase regular, eliminó a PSG (octavo), Trébol, que fue segundo, venció a Lobos de Punta del Este, que logró una histórica clasificación a playoffs logrando el séptimo puesto, Carrasco Polo, que terminó tercero, dejó por el camino al Montevideo Cricket Club (sexto) y por último, Old Boys, cuarto de la regular, avanzó tras derrotar a Los Cuervos, que fueron quintos.