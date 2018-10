Juan Álvarez sigue buscando su semana

El profesional uruguayo Juan Álvarez no pudo superar el corte clasificatorio el pasado fin de semana en los Inkas Golf Club de Lima, Perú. Realizó rondas de 71 y 73 golpes para quedar a tan solo dos del corte clasificatorio.



Álvarez, que venía de tener una gran semana en los Estados Unidos en donde disputó la primera etapa de la Escuela Clasificatoria para el Web.com Tour (segundo en importancia de EE.UU. y escalón previo para el PGA Tour), no pudo encontrar su mejor versión y si bien los scores no fueron malos, el nivel del circuito Latinoamericano exige el máximo.

Con este resultado Álvarez cae al puesto 65 de la orden de mérito. Los 50 mejores jugadores son los que mantienen su tarjeta completa para la temporada entrante. La diferencia entre el uruguayo y el jugador en el lugar 50 es grande. Restan dos torneos de la temporada regular, ambos en Argentina y en Noviembre: el Neuquén Argentina Classic y el VISA Argentina Open.



El ganador del Diners Perú Open, fue el americano Harry Higgs con 269 impactos, dos más que su escolta.



La agenda de Álvarez se divide ahora entre EE.UU. y Argentina. Es hora de que saque a relucir toda su jerarquía.