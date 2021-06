El joven de 17 años que rompió el récord que había establecido Usain Bolt hace 18 años

‼️U18 WORLD RECORD ALERT 🔥🔥🔥



Erriyon Knighton 🇺🇸 just clocked 20.11s (+1.6) and set a New 200m U18 World Record in Jacksonville FL 🇺🇸 @americantrack



▪️Broke the @usainbolt 🇯🇲 previous record - 20.13s ‼️



What a performance 🇺🇸‼️🔥 pic.twitter.com/XHq6ANZF8H