Quién es José Ignacio Ferreri, el uruguayo que pelea hoy y que sueña con llegar a la UFC

José Ignacio Ferreri, luchador de Artes Marciales Mixtas, saldrá a escena esta noche en Estados Unidos en la velada que se llevará a cabo en Washington y en la que se medirá ante el norteamericano Lj Huereca. en la pelea que será alrededor de la 1:30 de Uruguay.

El luchador amateur uruguayo de 27 años ha tenido una vasta experiencia peleando en distintas localidades de Estados Unidos, sobre todo en los estados de Washington, Idaho y Utah, y al combate de esta noche, según contó, llega muy motivado tras estar varios meses entrenando.

En cuanto a la preparación previa a una gran pelea como la de este viernes, en la que se enfrentará con el estadounidense LJ Huereca, asegura que es casi más importante que la pelea en sí. “Físicamente tenés que estar listo para lo que sea y hay muchos nervios antes, hasta que salís y te metes en la jaula. Cuando te metes adentro se siente como que se te salen todas las cadenas, desaparecen los nervios", contó.

"Siempre salgo con la bandera de Uruguay porque acá mucha gente no sabe de donde sos. Me gusta decir que soy uruguayo, que vengo de un país bien chiquito pero fuerte. Siendo uruguayo para mí es un placer estar en Estados Unidos y representar a mucha gente", agregó Ferreri.

El luchador remarcó que los días previos son más que importante ya que ahí se concentra en lo que va a hacer y en su estrategia y trata de no exigirse físicamente para no lastimarse antes de salir a la jaula.

José Ignacio Ferreri tiene un sueño y es llegar un día a la UFC, algo que asegura le cambiaría la vida a él y a su familia: “Una de las grandes cosas que me motivan es que yo tengo una hermana de 21 años que se llama Belén y que tiene espina bífida. Tuvo de 27 a 30 cirugías, y hoy está viva gracias a Estados Unidos”.

Respecto a la pelea de esta noche ante Huereca, Ferreri explicó que durará más de lo normal: “Una pelea regular es de 3 rounds de 3 minutos y está va a ser 5 rounds de 3 minutos así que es mucho".

El luchador ya ha pelado dos veces por el cinto y nunca perdió por nocaut, sino que en ambas oportunidades cayó por puntos. Además, cuenta que no le importa los números de su oponente sino que se enfoca en lo que tiene que hacer, en estar preparado, entrenado y motivado. Asegura que cuando se mete en la jaula no tiene miedo sino que piensa en todas las horas de entrenamiento y sacrificio que lo llevaron a estar allí.

La velada de esta noche, que comenzará a las 21:30 de Uruguay, se podrá ver acá y la pelea entre Ferreri y Huereca comenzará no antes de la 1:30 de nuestro país.

Ser peleador de MMA



En cuanto al MMA, José Ignacio Ferreri explicó que es un deporte que no es para todos sino que hay que ser fuerte tanto física y mentalmente. Durante los entrenamientos ha peleado con luchadores que ya están en UFC, algo que lo motiva aún más. "Si yo puedo pelear con ellos puedo pelear con cualquiera acá", sostuvo.

“Es muy difícil ser un peleador de MMA, ya que hay muchas cosas que la gente no ve. Solo se ven dos personas que se meten en una jaula y pelean, pero no ven las horas y horas y todo el trabajo que hay. Es como un trabajo que no paga pero si un día te paga, te paga muy bien", remarcó el uruguayo.

José Ignacio Ferreri se fue de Uruguay a los 8 años rumbo a Estados Unidos, algo que no se cansa de repetir porque le cambió la vida, más allá de que no se olvida de su país:"Extraño mucho Uruguay. Hay veces que pienso que no quiero estar más acá sino en Uruguay, pero al final del día sé que si yo me meto en UFC me va a cambiar la vida de muchas maneras y un día puedo ir a Uruguay a ayudar a mi comunidad y eso es lo que me motiva".