José Acevedo: el despertar de una pasión profesional por el boxeo

José Acevedo comenzó “un poquito tarde” en el boxeo según opina, pero en nueve años de carrera ya peleó en 58 oportunidades como amateur, fue tres veces campeón nacional de peso ligero y logró ser profesional, llegando a su quinta pelea el próximo sábado 4 de enero en el Radisson Victoria Plaza con un invicto de 4-0 y 3 KO.

Tenía 20 años y “nunca había pisado un gimnasio” de boxeo. “No tenía idea lo que era el boxeo, simplemente vi una vez por televisión”. Pero se acercó al gimnasio de la familia Vidal, arrancó su pasión y inició su carrera.

“Comenzó como una pasión y no lo dejé más, solo algún parate corto”, le dijo ‘Coki’ a Ovación. Había jugado al fútbol de joven y no encontraba motivación. “Pero comencé a hacer deporte y a trabajar en la misma fecha y todo se dio de corrido”.

Además, tuvo la ayuda importante de la Fuerza Aérea. Con 24 años participó en 2015 de los Juegos Olímpicos Militares de Seúl, en Corea del Sur. “Ellos me empezaron a ayudar con los tiempos. Un día me dejaban descansar más, me dieron mejoras y un día debuté como profesional. Hoy me dan el tiempo para dedicarme como deportista”, comentó.

“Coki”. Acevedo en el gym “F y R” de Serrato y Bruselas. Foto: Francisco Flores

Comenzó en tareas de mantenimiento. “Cortaba pasto, pintaba, hacía guardias, servicios”, pero entrenaba por la mañana y luego a la tarde. Hoy hace trabajo de oficina para evitar el desgaste físico.

Actualmente “pelea tras pelea se ve la mejora. Voy encontrando mi nivel”. Su camino como profesional lo tiene invicto y así intentará continuar al enfrentar al argentino José David Amitrano el sábado en pelea a seis rounds, televisada por La Tele (Canal 12) para Uruguay y TyC Sports para el resto de Sudamérica.

“Venimos trabajando muy fuerte hace un par de meses en lo físico y en lo técnico. Me encuentro muy fuerte”, afirmó Acevedo.



En la última semana afina detalles y con más cuidados para el pesaje del viernes.