Italia sufre por Ferrari

Juventus y Cristiano Ronaldo acaparan la atención futbolística en Italia, pero no deja de ser un equipo de Turín, una ciudad. Si hay un equipo que realmente une detrás suyo a todos los italianos, éste no es de fútbol, sino de carreras: Ferrari. Y en estos momentos, pocas horas después del debut de la scuderia en la temporada 2019 de Fórmula Uno, la palabra que mejor define el sentimiento es decepción.

“¿Por qué somos tan lentos?”, preguntó incrédulo el multicampeón Sebastian Vettel luego de haber puesto el segundo juego de cubiertas en Australia. “No lo sabemos”, fue la respuesta que recibió desde su box, lo cual no hizo más que sembrar preocupación entre los tifosi durante la carrera. Esas inquietudes se convirtieron en desaliento cuando ninguno de los dos coches rojos se metieron en el podio, porque Vettel fue cuarto y su compañero Charles Leclerc quinto.

Para peor, la Ferrari número 5 de Vettel se vio tan mal que Leclerc se le acercó y cuando le venía descontando con ánimo de superarla, llegó la orden del equipo de que el monegasco no atacara al alemán. Mattia Binotto, jefe del equipo, dio la explicación: “Cuando Seb hizo su parada para montar el neumático medio no tuvo el agarre que esperaba (...) Al final de la carrera estaba gestionando sus neumáticos y decidimos no correr ningún riesgo, mantener las posiciones, terminar la carrera y conseguir puntos”.

Mercedes hizo el 1-2 con Bottas y Hamilton y Verstappen fue tercero. En Italia hay preocupación y la prensa italiana lo refleja: “La derrota de Ferrari en Melbourne esconde algo más, males más serios”, escribió Il Corriere della Sera.



La scuderia no empezó bien y toda Italia lo sufre.



Il Messaggero

“Quienes predijeron el éxito basándose en los test de invierno soñaron. El ‘Cavallino’ empezó la temporada por debajo de las expectativas. Cuarto y quinto lugar para Vettel y Leclerc, derrotados no solo por los Mercedes de Bottas y Hamilton, también por Verstappen con el Red Bull”.

Il Giornale



“Vettel fue cuarto, muy poco para las ambiciones de un equipo que, expresado en palabras de Binotto en la víspera de la carrera, tienen ‘un monoplaza con una importante estabilidad aerodinámica, predecible y constante a velocidades medias y altas’. Pero, al parecer, no en Melbourne”.