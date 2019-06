Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

NANDO PARRADO

Me encanta probar autos; en la ruta y en la pista, y en condiciones muy variadas. Pruebo vehículos de diversas marcas y características: autos lentos, auto grandes, autos chicos, superautos, SUVs, autos de carrera, miniautos, autos eléctricos, camionetas, etc, etc… Sé lo que significa acelerar y doblar con un McLaren o con un Chery QQ, pero no siempre conduzco rápido.



Para la mayoría de las personas, manejar rápido es acelerar a fondo en una calle de la ciudad o zigzaguear en el tráfico, características estas de un chofer amateur.

Cualquiera podría acelerar una Ferrari derecho, ya que no exige habilidad. Circular a mayor velocidad no es sinónimo de destreza, sino de alguien que pretende demostrar algo. Gran parte de los conductores jamás llegan a experimentar ni el 50% de las posibilidades de su auto e ignoran además las reacciones de éste ante situaciones comprometidas. La velocidad no es el único factor que provoca accidentes, sino el “no saber que no saben” y someterse a situaciones de peligro constantes.

Son escalofriantes las cifras de las víctimas por siniestros de tránsito en Uruguay. Estoy seguro que la mayoría de los fallecimientos son por causa del desconocimiento e inoperancia al volante… tragedias que podrían evitarse.