El incierto futuro de Hamilton

NANDO PARRADO

El contrato de Lewis Hamilton con Mercedes Benz expira a finales del 2020, y todos en la Fórmula Uno ya están hablando de su posible traspaso a Ferrari.

Pero el mismo Hamilton ha intentado calmar a la prensa, luego de que estos contactos con Ferrari fueran revelados. Lewis ha insinuado que son solo rumores, y que su amor por Mercedes Benz es inmenso, por lo que resultaría difícil abandonar un equipo que le ha dado tanto. Recordemos que Lewis ha estado con Mercedes desde que tenía trece años. Pero en la Fórmula Uno no existen “amores” y los que mandan son los abultados contratos. Es un momento decisivo para los grandes pilotos, y los teléfonos en las manos de los directores de equipos, no paran de sonar. Tampoco es novedad que Max Verstappen ha hablado con Toto Wolf en Mercedes Benz. Es comprensible, ya que todos los pilotos en la Fórmula Uno quieren “ganar”, y para ello es imprescindible contar con el mejor equipo. “Dudo que el asunto de la renovación sea estresante. Siempre hay un camino claro de comunicación entre Toto y yo, y eso no cambiará”, aclaró Lewis Hamilton.

Pero si Ferrari accede a lo que él pidió, en 2021 lo veremos vestido de rojo.