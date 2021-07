La impresionante caída del ciclista de cross-country que partía como candidato en Tokio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante la prueba de la categoría cross-country de ciclismo de este lunes, que se realizó en el circuito de Izu, las cámaras captaron la brutal caída de Mathieu Van der Poel, que llegaba como uno de los máximos candidatos a llevarse el oro en estos Juegos Olímpicos de Tokio.

Lamentablemente para él, su prueba en el circuito de Izu no comenzó de la mejor manera: en uno de los momentos cruciales del recorrido, su rueda delantera se atascó en la punta de un peñasco, provocando que el vehículo saliera girando hacia adelante. El piloto se despegó de la bicicleta y rodó varios metros sobre el camino de tierra, mientras sus rivales intentaban maniobras peligrosas con tal de evitar pisarlo. Este accidente no solo le quitó la posibilidad de subir al podio, si no que también le privó de terminar la carrera.

Van der Poel se cayó en una pendiente rocosa muy empinada. Tras pasar por encima de su bicicleta, se quedó unos segundos conmocionado antes de continuar, a un minuto de los líderes. Enseguida remontó algunas plazas, pero volvió a perder tiempo y terminó abandonando, al final de la quinta de las siete vueltas de la carrera.



Van der Poel, que es nieto del famoso corredor francés Raymond Poulidor, lideró durante seis días el Tour de Francia organizado hace un mes, pero luego sorprendió con un repentino abandono. Su espíritu amateur fue tan influyente que el holandés decidió dejar la prestigiosa competición para abocarse de lleno a su preparación olímpica. “Tenía interés en abandonar el Tour y concentrarme en los Juegos”, explicó en ese momento. “Para mí era imposible hacer el Tour entero y llegar luego a Tokio a tope de forma”. Por desgracia, un error de cálculo dejó sin chances al joven de 26 años.