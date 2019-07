La ilusión de Nacional en la Copa Libertadores terminó en cuartos de final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nacional, al igual que en 2018, llegó hasta cuartos de final de la Copa Libertadores de futsal. El año pasado había le había alcanzado con ganar uno de los tres partidos de fase de grupos para clasificar a cuartos como mejor tercero y este año ganando dos partidos en el Grupo C, se volvió a meter entre los ocho mejores.



Después de ganarle a Bocca de Ecuador el pasado domingo, caer ante Corinthians el lunes y volver a sumar de a tres el martes contra Bucaneros de Venezuela, el tricolor se metió en cuartos de final donde enfrentó a Alianza Platanera de Colombia.

Nacional sintió el desgaste de la seguidilla de partidos y sufrió más de la cuenta ante un equipo Colombiano que rotó muy bien su plantilla y encontró en Felipe Echeverría, de gran partido, la llave para la victoria.

El partido:

Los dirigidos por Aníbal Roba salieron con la misma táctica y mentalidad que les había dado la victoria ante Bucaneros, mucha defensa y a tratar de ser letales en caso de tener chances de gol.



Nacional arrancó teniendo la pelota y parándose en tres cuartos de cancha, pero de a poco el equipo colombiano fue ganando en protagonismo y probando al arquero Emiliano Sotelo con remates desde lejos.



Alianza Platanera había tenido más de cinco chances, pero Nacional tuvo dos muy claras. Agustín Sosa un mano a mano que tapó muy bien el arquero Cárdenas y minutos después una jugada ensayada de lateral dejó a Matías Daguerre de cara al arco pero el 10 no definió bien.



Cuando parecía que el tricolor podía irse al descanso, muy necesario, con un empate, a falta de cinco minutos para el final Otero puso en ventaja a los colombianos después de un saque lateral y un remate al segundo palo.



En los últimos minutos del primer tiempo y ya en parte del segundo, Roba comenzó a mover las piezas. Fueron rotando los ingresos de Yhordi Segui, Rafael Ramos, Facundo Abad y Diego Arjona.



Segundo tiempo:



El plantel tricolor sintió mucho los partidos y varios jugadores, sin contar al arquero, como Agustín Sosa, Gabriel Palleiro y Joaquín Varietti descansaron muy poco en los cuatro partidos que tuvo que jugar Nacional en cinco días. Una realidad distinta a la del campeonato local donde el equipo que alcanza las finales llega a los treinta partidos en casi seis meses de torneo.



En menos de cinco minutos del segundo tiempo las diferencias físicas no se notaban demasiado, los jugadores de Nacional lo compensaban con actitud. Estaban en partido pero Alianza estuvo acertado en momentos claves. Richard Gutierrez puso el 2-0 luego de que la defensa tricolor no cortara bien un pase y Sotelo quedara a contramano.



Entre Daguerre, Sosa y Segui trataban de generar con velocidad las ocasiones para Nacional y de asistir a Varietti que no pudo tener muchas ocasiones. Hasta que Alianza volvió a pegar.



Cuando entraban en los últimos diez minutos, Kevin Mejía giró y de volea metió un golazo imposible de evitar para Sotelo y que empezó a derrumbar toda ilusión tricolor.

A falta de siete minutos Varietti tuvo una chance que devolvió el palo y dos minutos más tarde el número 19 resolvió entre dos marcadores y cruzó un remate al ángulo de Cárdenas para el descuento. Premio al esfuerzo.



Nacional estaba 1-3 y se volvía a ilusionar pero un minuto más tarde Agustín Sosa, pieza clave en el equipo uruguayo, se fue expulsado cuando se arrojó al piso a barrer y llegó tarde. Ante la expulsión, el tricolor debía jugar con uno menos hasta dos minutos o recibir otro gol.



Y llegaron, dos más. A falta de tres para el final Cuervo puso el cuarto gol y el 5-1 final lo redondeó Añéz ante el desconcierto tricolor apenas a segundos del pitazo final.

video El resumen del partido:

🎥🇨🇴 ¡Los goles y lo mejor del 5-1 de @AlianzaFutsal ante @Nacional para clasificarse a las semifinales de la @LibertadoresFS!



⚽️ Os gols e os melhores momentos da vitória por 5-1 do #AlianzaPlatanera sobre o #Nacional, que garantiu classificação para as semifinais. pic.twitter.com/k6M0BEhEah — CONMEBOL Libertadores Futsal (@LibertadoresFS) 18 de julio de 2019

El representante uruguayo en la Copa Libertadores llegó hasta cuartos de final y se vuelve para seguir afrontando el Campeonato Uruguayo que lo tiene puntero en la primera rueda y aunque tiene fecha libre en la última, aún debe el juego ante Malvín de la décima fecha.