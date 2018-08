La ilusión gigante de la Celeste

El sacrificio, las ganas y el amor propio se volvieron a adueñar de las selecciones uruguayas de beach handball y el resultado fue otra clasificación al Mundial.

El Panamericano de Estados Unidos, donde Las Guerreras y Los Guerreros consiguieron el pasaje a Kazán con medalla de plata incluida, fue el comienzo. Luego, todo continuó con prácticas en el crudo invierno uruguayo y por supuesto, el estrés de salir a buscar ayuda económica.

“La preparación dentro de la cancha fue muy buena. A pesar del clima no tuvimos que suspender prácticas.Pudimos conseguir el gimnasio cerrado de beach volley que la federación nos cedió dos veces por semana y estamos muy agradecidas”, le contó a Ovación Natasha Lachaise, jugadora del equipo femenino que regresó al plantel, estuvo en la preselección y quedó para cumplir un sueño: jugar un Mundial con su hermana Florencia. “No sé cómo hablar de esto sin llorar, porque la verdad estoy feliz. A diferencia del último Mundial tengo un hijo más (ahora tiene dos) pero me propuse la meta de volver y no iba parar hasta cumplirla. Trabajo 10 horas por día, voy a entrenar y llego a mi casa re tarde. Tengo el apoyo de mi familia y jugar con mi hermana en la selección es tocar el cielo con las manos. Más allá de que ella es más chica, la admiro muchísimo por todo lo que creció en este deporte”, expresó.

Pero en medio de la felicidad, las dos selecciones estuvieron contrarreloj. ¿El tema? Los fondos para poder viajar. “Es otra pata de la preparación. Las jugadoras nunca logramos centrar la atención en los entrenamientos porque hay que pensar en lo económico. Saber si llegamos o no con el dinero te desenfoca un poco, pero estar acá en un Mundial es algo increíble”, explicó.

El Mundial comenzará mañana en el Beach Sports Complex de Kazán. Ellos debutarán frente a Croacia a las 3.50 de la madrugada y ellas lo harán ante Taipei a las 6.20 de la mañana.

“Tratamos que el tema económico no nos saque de foco. No estamos pensando en lo que hicimos para estar acá, pero nos da un plus y nos fortalece mentalmente para competir contra equipos que tienen más y mejores recursos. En un torneo de beach handball, la brecha se reduce y salís a jugar de igual a igual”, contó Maximiliano Santiago, jugador del masculino.

Las Guerreras y Los Guerreros están en el Mundial y ahora saldrán a la cancha a dejar la piel, como ya es costumbre.

La selección masculina de Uruguay estará en el Grupo "A". Foto: @uruguaybeachhandball.

ELLOS Las ganas de defender a Uruguay pueden más

Maximiliano Santiago es uno de los referentes de la selección uruguaya de beach handball masculino que este martes debutará ante Croacia a la hora 3.50 de la madrugada de Uruguay.

"Para nosotros representar a Uruguay es lo máximo. Y creo que para cualquier deportista uruguayo en cualquier disciplina, representar al país es un orgullo, como así también una gran responsabilidad. Así lo tomamos nosotros. Si bien hacemos un gran esfuerzo para entrenar y dedicamos y sacrificamos muchas horas tanto en el entrenamiento como en la autogestión, horas que nos faltan en casa, con la familia y los afectos, nunca perdemos el foco y damos lo mejor de nosotros sea cual sea la tarea que desempeñemos", le contó a Ovación Maximiliano Santiago.

El plantel masculino partió el jueves rumbo a España y el fin de semana compitió en una de las etapas del circuito español para cerrar la preparación de cara al Mundial y anoche se instaló en Kazán, la ciudad que albergará este certamen.

El jugador de la Celeste habló acerca de cómo se convive entre las horas de entrenamiento y el salir a buscar apoyo para que el bolsillo no sufra tanto el tema de los viajes con la selección. "Todo el trabajo fuera de la cancha hace que el compromiso sea aún más grande y que la responsabilidad asumida como grupo sea mayor. Sentimos que nos lo debemos con nosotros mismos, con nuestros compañeros y con la familia que siempre está apoyándonos. No estamos pensando en cada momento en lo que hicimos para estar acá, pero nos da un plus en lo mental, nos fortalece y nos hace sentir parejos a la hora de entrar a la cancha con selecciones que tal vez aparecen como favoritas en cuestiones técnicas, físicas o de “infraestructura. Somos deportistas, aunque también nos toque trabajar en otra cosa el resto del día".

En cuanto a la preparación, Maximiliano contó que fue muy buena y entrenamos cuatro veces por semana. El hecho de salir a buscar auspiciantes y apoyo no nos sacó del foco porque fue una constante a lo largo de los últimos 10 años. Esta vez aparecieron varios apoyos por parte de empresas privadas y también del Estado. Y si bien lo tenemos, es insuficiente porque a veces los costos son muy altos, pero de todas maneras estamos muy agradecidos y también contentos por estar esperando un nuevo Mundial".

El objetivo de la selección masculina es mejorar y así lo dejó en claro el jugador celeste: "Tenemos las expectativas más altas y si hay algo que caracteriza a este grupo es que vamos a competir siempre pensando en estar lo más arriba posible. Si bien hay selecciones que están un escalón más arriba, nos encargamos de hacer de cada partido algo parejo porque este deporte si bien es lógico, las distancias se acortan porque a su vez es muy dinámico y una o dos pelotas te ponen en partido. Nosotros por suerte hemos tenido ya encuentros muy buenos en los últimos tiempos contra grandes selecciones. Ahora la meta es poder pasar la primera fase y avanzar para seguir en carrera y superar la mejor marca en un Mundial que fue el noveno puesto en Recife 2014".

ELLAS La emoción de estar en un Mundial

Natasha Lachaise volvió a la selección de beach handball con una meta: quedar en el plantel mundialista y cumplir el sueño de jugarlo junto a su hermana Florencia, quien también quedó.

Más allá de la emoción, las hermanas Lachaise y sus compañeras tuvieron una preparación que se dividió en dos: entrenar con el objetivo de llegar de la mejor manera posible al torneo y conseguir apoyo para poder viajar. "Entrenamos muy bien y lo que pasó afuera de la cancha estuvo salado. Algunos padres eran los que nos acompañaban a presentarnos a diferentes lugares para conseguir auspiciantes y por suerte tenemos el apoyo de Suat, Supermatch, González Conde y la Secretaría Nacional del Deporte (que destina un fondo anual a la federación y esta lo reparte entre los diferentes equipos que salen a competir internacionalmente)".

Respecto a los objetivos deportivos, Natasha explicó que "lo principal es mejorar los resultados que se tuvieron en Hungría que no fueron muy buenos (la Celeste fue undécima). Luego, como meta dentro del Mundial es superar la fase de grupos. Clasifican los tres primeros de cada serie y creemos que podemos conseguir ese objetivo corto. Después de eso, tenemos que ponernos metas cortas. Obviamente todas queremos salir campeonas pero sabemos que el nivel es súper parejo y somos realistas, el beach handball empareja muchísimo y le podemos hacer partido a cualquiera".

Y a la vista está. La selección femenina llegó a Kazán el sábado en las primeras horas del día y ya jugó dos amistosos de preparación. El primer rival fue Noreuga y las chicas cayeron en shoot goal luego de un 14-20 y 21-20 con un gol en la hora de Natasha Lachaise. Ayer jugaron contra Rusia y perdieron los dos chicos: 20-13 y 18-17 "Está bueno medirse con rivales de renombre porque nos sirve muchísimo. Venimos muy bien, algo cansadas por el viaje y el jet lag, pero estamos recuperando las horas y vamos a llegar de la mejor manera al debut", contó Natasha, quien resaltó su alegría por estar nuevamente en un Mundial: "Es el campeonato más deseado por todas, es la máxima competencia dentro del beach handball y sin dudas con todo el esfuerzo que metemos para llegar acá se disfruta muchísimo. A veces el estrés de saber o no si llegamos al dinero para comprar pasajes nos desenfoca un poco del camino. Pero luego de estar acá, todo es increíble. La ciudad, el estadio que está a pocos metros donde se jugó el Mundial de fútbol, los deportistas que van llegando de otros países. Es una satisfacción enorme y esperamos estar a la altura del evento"

La selección femenina en su partida hacia Kazán. Foto: @uruguaybeachhandball.

La selección femenina

Camila Palomeque

Camila Bianchi

María Victoria Ramos

Pilar Dibarboure

Valentina García

Sofía Giani

Mikaela Feher

Florencia Lachaise

Natasha Lachaise

Florencia Suárez

Entrenador: Gonzalo Peluffo



Los grupos del torneo femenino

Grupo “A”: España, Australia, Grecia, Paraguay.

Grupo “B”: Polonia, Uruguay, Francia, Taipei.

Grupo “C”: Brasil, Tailandia, Rusia, Estados Unidos.

Grupo “D”: Noruega, Dinamarca, Vietnam, México.



Fixture de las chicas

Martes 24 de julio - 6.20 AM - Uruguay vs. Taipei

Martes 24 de julio - 11.20 AM - Francia vs. Uruguay

Miércoles 25 de julio - 6.00 AM - Polonia vs. Uruguay

La selección masculina

Felipe González

Richard Bica

Rodrigo Pérez

Felipe Adler

Juan Porro

Santiago Rodríguez

Francisco Gallo

Maximiliano Santiago

Andrés Miranda

Matías Oholeguy

Entrenador: Gastón Balletto



Los grupos del torneo masculino

Grupo “A”: Croacia, Irán, Uruguay, Argentina.

Grupo “B”: España, Hungría, Vietnam, Nueva Zelanda.

Grupo “C”: Qatar, Omán, Australia, Dinamarca.

Grupo “D”: Brasil, Rusia, Estados Unidos, Suecia.



Fixture de los chicos

Martes 24 de julio - 3.50 AM - Uruguay vs. Croacia

Martes 24 de julio - 8.50 AM - Irán vs. Uruguay

Miércoles 25 de julio - 4.10 AM - Argentina vs. Uruguay