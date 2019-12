Hundido, Lance Armstrong dice: "No puedo ni practicar ping pong"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lance Armstrong lamenta en una entrevista concedida a la revista 'Rouleur' que no pueda practicar ningún deporte olímpico después de la sanción que sufrió en 2012, cuando fue desposeído de sus siete Tours de Francia."No puedo practicar ni tiro con arco. Tampoco jugar al bádminton ni al ping-pong. Me expulsaron de todos los deportes olímpicos", señaló el exciclista estadounidense.

El estadounidense, fue sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI) en 2012, de por vida, y desposeído de sus siete victorias en el Tour de Francia, una huella imborrable que le situó como uno de los mayores impostores en la historia del deporte.

Más de siete años después de lo ocurrido, y tras confesar él mismo su dopaje en el show de Oprah Winfrey en 2013, el estadounidense se muestra hundido.

Cuando todo esto ocurrió me expulsaron de todos los deportes olímpicos de por vida", confesó Armstrong de forma melancólica.

Además, Armstrong no dudó en situar su dedo acusador sobre la figura de Travis Tygart, jefe de la USADA (Agencia Antidopaje de EE.UU) que reveló a la luz todo el entramado de dopaje de Lance, para explicar lo ocurrido: "Travis Tygart. Él es el hombre detrás de esto. Sospecho que tenía cuatro motivaciones principales. Primero: es un megalómano y le encantan los focos. Segundo: querían establecer un precedente legal para futuros casos. Tercero: hay un coro creciente de personas que pueden argumentar legítimamente que las pruebas simplemente no funcionan y, sin embargo, gastan millones al año en ellas. Y cuarto, y en línea con lo que acabo de decir, necesitan constantemente nuevos y/o mayores fondos. Este fue el caso que podrían usar para decir, 'oye, mira lo efectivos que somos, y por cierto, ¿puedes aumentar nuestros fondos?' Tygart estaba dispuesto a hacerse famoso, si me preguntas. Y de alguna manera obligó a todos a aceptar sus hallazgos. Por supuesto, está claro que no hizo nada por el deporte".

A modo de conclusión, Armstrong lanzó una última reflexión: "La forma en que algunas cosas no ocurrieron y se borraron siete años... Eso es muy malo para el deporte. Si le quitas el título a una persona, debes dárselo a otra. Y si no lo haces, entonces no hiciste nada. Excepto que todos parezcamos idiotas. En Wikipedia, los [siete] años están en blanco. Tienes un período en blanco durante la Primera Guerra Mundial. Luego un período en blanco durante la Segunda, ¡Y luego durante mis siete Tours!", sentenció.