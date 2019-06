Histórico cupo en pista y en escritorios de María Pía Fernández a la Diamond League

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

María Pía Fernández sube un nuevo escalón en su joven carrera: competirá en la fase clasificatoria de la Diamond League en Marruecos.



Luego de la invitación hace una semana con motivo de una buena marca, la trinitaria tuvo que gestionar su visa. “Pensé que no iba a poder participar”, afirmó. “Había ido al consulado y no me la daban ‘de ninguna manera’”, comentó. Pero a raíz de una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores la logró al conseguirla tras varios trámites en España. “Estoy muerta, detonada pero de trámites. Fui a Madrid, estoy en León (a 340 km), a las cinco de la mañana” para gestionar la visa.

Aunque la mediofondista aclara: “La Diamond League es para los mejores 10 del mundo, pero se hacen también ‘series B’ para las que se invita a gente de nivel, aunque todavía no con tanto. Así que no voy a correr la prueba oficial. La ‘serie B’ está dentro del programa, pero... Igual correr en ese estadio lleno de gente para mí es como correrla”, soltó Pía.



Será el próximo domingo en Rabat. Si supera la marca podría acercarse a la clasificación. “El objetivo es eso. Si nunca nos dan la posibilidad de hacer una buena marca, nunca vamos a llegar”.

Las últimas inscritas a la A estaban con 4:08, que “es lo que nosotros aspiramos correr este año”. Su mejor marca es de 4.12.61 en 2016, pero ahora “he corrido varios meeting en Europa de gran nivel” y está preparada para el desafío, uno más de su carrera.