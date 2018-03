La historia del Gauchito Legendario

Si alguna vez corriste una maratón puede que te hayas cruzado con este personaje y te hayas preguntado: “¿Qué hace ese hombre disfrazado de gaucho corriendo?”. Acá la explicación.



Se trata de Alejandro Tabárez, una de las tantas personas que participa en carreras de running en Uruguay y el exterior, pero tuvo la idea de vestirse como gaucho hace varios años y quedó para siempre. “Corrí vestido de gaucho la primer Maratón de Punta del Este para darle un poco de color a la prueba. Quería resaltar a los gauchos de nuestro país porque la carrera era internacional”. Y la parte de Legendario es porque “un amigo siempre me decía ‘el legendario Tabárez’ y lo tomé como un chiste, le daba color”.

Con su bombacha y camisa blanca, el tirador en la cintura y el chaleco negro, junto al sombrero negro, aparecen las las alpargatas. “La primera carrera la corrí con unos Nike, que no pegaban mucho con el personaje, por más que eran medio baratos y azules oscuros. Cuando iba por el kilómetro 25 un amigo me dice: ‘gaucho de championes no vale’, entonces dije de correr como se debe”. Para la siguiente carrera ya tenía sus alpargatas, que incluso le ayudaron. “Me cambió la pisada. Era muy pronador, cuando pisaba parecía que se me doblaba el tobillo, y la alpargata hizo que funcionara el músculo y ahora soy neutral. Incluso he corrido algunas carreras de ultramaratón y maratón descalzo”, comentó.

“Para mí es más cómodo correr lo menos amortiguado posible. Ahora estoy con unos championes que tienen 300 mil kilómetros, ¡son más finos que una alpargata! Je”, dijo a modo de broma, aunque agregó que “cuando hay mucha piedra complica un poco”.



Tabárez comenzó a correr en 2005 con 35 años. “Un amigo me invitó. Fumaba dos cajas de cigarros por día; dejé de fumar y al otro día salí a correr. Pasé de un vicio a otro”. Ahora tiene tantas carreras encima que ya no se acuerda el número. “Ultramaratón tengo en Corrientes 50km, en Tucumán 80km de montaña, en la Patagonia 80km, en San Miguel 50km, 100km en Aiguá”. Pero la especial fue la de 2011. “Una travesía de 10 días del 1 de diciembre al 10 de diciembre en un homenaje a la Patria Gaucha. Fue desde el Cerrito de la Victoria hasta el Ayuí, Salto, que son 511 km”, explica quien de todas formas no nació ni vive en el interior. “Soy de Montevideo, soy un gaucho de corazón”, afirma.

Ahora su objetivo es grande: el Mundial. “Estoy entrenando para una ultramaratón, que son las 24 horas en pista en mayo, en la Pista de Atletismo. Voy a tratar de correr las 24 horas vestido de gaucho con las alpargatas. La idea es clasificar al Mundial de 24 horas en pista de Austria 2019. Si clasifico voy a correr vestido de gaucho. Me estoy entrenando con mi equipo, el Lobizón”, explicó ilusionado. “Creo que clasifican como nueve atletas al Mundial. Es un sueño”, sumó. Las condiciones las tiene: en 2014 tuvo el récord nacional de 12 horas al hacer de 78,8 km... obvio que de alpargatas.



Su familia lo apoya, su señora, hijas y nietos están tras él y recibe el cariño de la gente. El gaucho “es un personaje querible”, dice.