La hidratación toma mayor relevancia en verano

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó que la temperatura en el mes de enero va a ser alta y en algunos zonas (sur y este) por encima de lo normal, por lo que los corredores deberán tomar más precauciones, en particular la hidratación.



Es un de los elementos de cuidado en todo el año para los usuales atletas del running, pero en esta época más.



Con las altas temperaturas, la idea de que no es necesaria una ingesta de líquido con ejercicios no superiores a 10 kilómetros queda de lado. Los 30 grados pronosticados, al igual que la humedad, afectan la sudoración del atleta, haciendo necesaria una atención especial al consumo de líquido.

Para distancias largas es primordial estimar la tasa de sudación para saber cuánto líquido debe reponer el corredor (varía de dos a cuatro litros). Si no se toma en cuenta, se podría llegar a una condición peligrosa: hiponatremia, tomar más agua de la necesaria.



Si el objetivo del atleta es una competencia, será importante una correcta hidratación en los días anteriores a la misma para llegar en óptimas condiciones. Es preciso “escuchar” al cuerpo y evitar excesos a la hora de consumir agua.



En cualquier caso, es recomendable la consulta con un profesional: un profesor de educación física para la guía sobre el entrenamiento, un médico deportólogo para el control e incluso un nutricionista para conocer la correcta alimentación e hidratación que necesita cada persona.

Cuatro consideraciones. La distancia importa: No es lo mismo la hidratación necesaria para los 10K, que prácticamente no necesita ingesta durante el evento, que para una carrera de larga distancia.



Temperatura y humedad: Son dos claves para conocer cuándo deberá hidratarse el atleta. No es lo mismo el ejercicio a menos de 20 grados que a más de 25.



La clave del antes y después: Sobre todo en las carreras de hasta 10k, es más importante la hidratación previa a la carrera o al entrenamiento que durante. Lo mismo la recuperación.



Cuidar los elementos llevados: Evitar cargar durante una hora una botella de agua en la mano durante el ejercicio, puede llevar a una mala posición del brazo y dolores.



Las próximas carreras.

Fuera de los calendarios de la CAU y la AAU (salvo San Fernando), se disputan:

- el sábado 29 de diciembre, la 5k Nocturna Batalla de Las Piedras en el Hipódromo de la ciudad canaria;

- el sábado 5 de enero de 2019 la clásica 10k de San Fernando, que será el inicio del Apertura de la CAU;

- el domingo 6 será la 21k La Vuelta del Norte por Artigas.