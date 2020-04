Hay surfistas que no respetan el pedido de "dejar pasar la ola"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pedido de la Unión de Surf, de "dejar pasar la ola" y el mensaje del surfista Lucas Madrid de "cuidarnos entre todos" no está llegando a la totalidad de los amantes del deporte, porque hay surfistas que siguen lanzándose en las aguas de Maldonado para barrenar olas.

Madrid, que dio positivo de coronavirus, supo pedir mediante las redes sociales la solidaridad de todos. "Para que tomen conciencia, yo no tuve contacto con nadie que diera positivo y me saltaron los síntomas, no seamos egoístas y pensemos en los demás. Cuidémonos entre todos".

Las cámaras de El País, en tanto, registraron actividad deportiva este fin de semana en la playa Monoya de La Barra, Maldonado. Varios surfistas realizaron actividad normal a pesar de la alerta sanitaria que rige sobre el país, y del pedido realizado desde la misma Unión de Surf del Uruguay.