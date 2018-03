Los gurises de oro

Con 16 remeros de entre 16 y 29 años, Uruguay cerró una notable actuación en la Copa América de remo que se disputó en Nordelta, Argentina.



Los celestes se trajeron siete medallas de oro y 11 de plata de una competencia que marcó el inicio de la temporada 2018 en un año que tendrá una importante actividad para las diferentes selecciones uruguayas a nivel internacional.



El certamen, que se llevó a cabo en las aguas del lago de Nordelta y que contó con el aval de la Federación Internacional de Sociedades de Remo (FISM), contó con la presencia de competidores de Argentina, Colombia, Ecuador, Guatemala, Puerto Rico, Perú, Paraguay y Uruguay.



Los integrantes de la selección uruguaya fueron: Zoé Acosta (15 años), Ynela Aires Alzugaray (16), Macarena Bonilla (17), Yuliana Etchebarne Rey (17), Romina Cetraro (18), Sabrina Díaz (20), Martín Zócalo (16), Leandro Rodas (17), Felipe Klüver (17), Martín González (18), Francisco Rodríguez (18), Álvaro Silva (19), Bruno Cetraro (19), Marcos Sarraute (19), Martín López (25) y Jhonatan Esquivel (29), quien representó a La Celeste en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.



Marcelo Trigo, Osvaldo Borchi, Sebastián Cardoso fueron los entrenadores del equipo.



Lo más destacado de Uruguay en la Copa América fue en las categorías Junior y Sub 23, donde los remeros celestes consiguieron más primeros puestos que ningún otro país competidor en el torneo.



“Fue un evento test que sirvió para que los países que podían llevaran varias embarcaciones, ya que por lo general es uno por categoría (exigencia de la federación internacional). Por suerte pudimos ir con muchos jóvenes que se midieron en una competencia de nivel y nos deja muy contentos que se hayan logrado buenos resultados”, le contó a Ovación Ruben Scarpati, entrenador de remo que en esta ocasión no fue a Nordelta por la selección sino por su condición de Director de la Copa América junto a Osvaldo Borchi.



Más allá de eso, Scarpati sí estuvo en la preparación celeste. “Se trabajó muy bien, con varios campamentos en el interior y una buena base física para encarar el año”.



Los ganadores de las medallas de oro fueron Felipe Klüver y Leandro Rodas en dos sin timonel juvenil; Zoé Acosta en singles juvenil femenino; Bruno Cetraro en singles juvenil masculino; Zoé Acosta e Ynela Aires en dobles juvenil femenino; Martín González y Leandro Rodas dobles juvenil masculino; Sabrina Díaz en singles Sub 23; y Marcos Sarraute y Francisco Rodríguez en doble Sub 23.



Además, los celestes consiguieron otras 11 medallas de plata para sumar un total de 18 preseas en la Copa América de Argentina.



Scarpati miró hacia el futuro y remarcó: “Se hizo un gran trabajo para llegar a esta Copa América, se llevó a seis competidoras mujeres para seguir fomentando el remo femenino y ahora se vienen el Sudamericano y el Panamericano para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Vamos por el buen camino”.