Un grupo que no solo corre

Todo comenzó en 2007 cuando un grupo de amigos y conocidos se juntaron con el profesor Mauricio Ramírez para entrenar. Diez años después ya son 150 los alumnos de un grupo que crece a base de actividades, charlas informativas y, por supuesto, running.



“En aquel entonces no era muy común porque era difícil que la gente contratara a un entrenador para enseñarle a correr; era algo raro. Correr era simplemente ponerte los championes y salir a la rambla”, le contó Mauricio Ramírez a Ovación. Los primeros años no fueron fáciles, los alumnos no eran más de 12, pero las personas comenzaron a acercarse más en 2010. “Fue un conjunto de muchas cosas: que se empezara a dar más importancia en la prensa a las carreras de calle, se empezaron a armar grupos de corredores... nadie es responsable del crecimiento. Se dio un cúmulo de cosas para que pudiera crecer” el running en general en Uruguay.

Mauricio Ramírez, preparador físico de El Cantero. Foto: Gerardo Pérez

El grupo fundado por Ramírez creció en estos años no solo por la técnica enseñada en cada entrenamiento, fue “por un montón de otras cosas: charlas informativas con nutricionistas, deportólogos, psicólogos deportivos; un montón de cosas que hizo que El Cantero se hiciera fuerte”.



Una de ellas es la última actividad que inició el grupo: el ecorunning. “Está de moda en Europa. Los grupos de running se juntan en determinado lugar y recogen basura. Nosotros lo hicimos por primera vez en el Parque Rodó. Llevamos los guantes, las bolsas, pusimos todos nosotros y ahora vamos a invitar a todo el mundo. Lo hacemos por enseñanza, como parte de un ejemplo”, comentó Ramírez.

Fue una actividad que surgió desde el núcleo del grupo, entre el profesor y los alumnos. “Me llegó un video de unos compañeros, me pareció algo interesante y se lo pasé a Mauricio. Se prendió enseguida, ‘vamos a hacerlo’, me dijo. El sábado pasado coordinamos con él, nos juntamos algunos corredores de El Cantero. Estuvo muy bueno, la gente nos felicitaba y un chico se puso a juntar con nosotros. La gente estuvo muy adepta”, afirmó Enrique Otero, uno de los corredores del grupo, sorprendido con la basura juntada.

“Se juntó bastante; cosas que no podés creer que haya en el parque. Se juntó mucha porquería. Íbamos con la bolsa trotando, elegíamos un sector para limpiar, nos juntábamos y empezábamos”, afirmó.



Pero no fue solo un tema de ayuda a la sociedad, también sirvió para sus objetivos de salud. “Estuvimos corriendo alrededor de 30 minutos en el Parque Rodó al lado del lago. Era menos correr, pero había que hacer abdominales (y otros ejercicios) que no estamos acostumbrados”, sostuvo Otero.

“Al principio parecía algo muy sencillo, pero cuando empezamos a correr por el parque a juntar cosas dijimos ‘esto también tiene su resultado en la parte del running’”, dijo el profesor Ramírez.



Con cada botella juntada y cada carrera hecha, El Cantero sigue creciendo y sumando.