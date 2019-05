Gladiadores de la Fórmula 1

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Todavía no sé si esta será una muy buena temporada o no de Fórmula Uno. Por ahora los Mercedes parecen imparables, confiables y con Lewis Hamilton con la mira puesta en su sexto campeonato.

No sólo están Mercedes, Ferrari y Red Bull. A mí me gusta mirar hacia los otros equipos y pilotos, que son todos unos gladiadores. Un auto de Fórmula Uno tiene unos 1.000 HP. Sí, mil caballos de potencia y pesa menos de 750 kgs, lo que da unos números que son más de la NASA que de carreras de autos. Un auto de Fórmula Uno pasa tan rápido por las curvas que es algo fascinante, destruye las rectas y frena tan efectivamente que hace que la geografía de un circuito sea muy diferente que recorriéndolo en un auto de calle. La aerodinamia y las gomas, que se agarran como nunca, dejan que los pilotos empujen como locos. Y nosotros los aficionados hablamos de que tal piloto es mejor que el otro, que otro no es tan seguro pasando, que el otro larga mal, que el otro se desconcentra, etc.

Para mí todos los pilotos que están en la Fórmula Uno, pudiendo mantener esas bestias en la pista, exprimiéndoles todo lo que tienen y a veces más, todos ellos son merecedores de medallas.