La gimnasta que revoluciona las redes: "Un 10 no es suficiente en esta rutina"

Para Katelyn Ohashi fue el sexto "10" de su carrera, pero nunca le había pasado lo que se dio este fin de semana: su rutina se volvió viral y el video publicado por la Universidad de Los Angeles (UCLA) ya supera las 16 millones de reproducciones en Twitter. "Un 10 no es suficiente para esta rutina de Katelyn Ohashi", "esto es magia", "no creo haber visto a alguien divirtiéndose tanto mientras compite". Los mensajes se multiplicaron y hasta la propia UCLA se subió a la viralización para invitar los estadounidenses a verla en competencia el próximo lunes. Todo sea por disfrutar de Kately, una chica de 21 años que llegó a competir con la campeona mundial y olímpica Simone Biles (la derrotó en 2013), pero que tras una lesión en el hombro prefirió bajarse de la competencia internacional.

Ohashi nació en Seattle (Washington) en 1997 y formó parte del equipo nacional entre 2009 y 2013. Tras la lesión y la recuperación, en 2015 se unió al equipo de gimnasia artística de UCLA y en la actualidad es campeona nacional en los ejercicios de suelo.



La rutina perfecta en el Collegiate Challenge del sábado es el sexto de su carrera. También lo logró en 2017 (UCLA vs. Berkeley y UCLA vs. UNC) y en 2018 (UCLA vs. Oklahoma, UCLA vs. Oregon, UCLA vs. San José).

"Me comparaban con las aves, hasta que la espalda me sacó"

"Hubo un tiempo en el que estaba en la cima del mundo, era una aspirante olímpico. Yo era inmejorable hasta que un día no lo fui", dice Ohashi en el video que publicó el año pasado en el sitio The Players Tribune. La gimnasta habla en tercera persona de su vida cuando era una niña. Dice haber sido feliz cuando lo tenía todo, cuando su carrera iba en crecimiento. "Yo era invencible, me comparaban con las aves porque podía volar, hasta que la espalda me sacó". Su madre que la apoyaba en su carrera estaba feliz de ver a su hija en la cima, sin saber que a medida que ella crecía perdía la elasticidad que tenía cuando era apenas una niña.