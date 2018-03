Garra y coraje: Gastón Reyno y una pelea que promete

Si comparamos las artes marciales mixtas con el fútbol, yo no tengo el talento, la elegancia y la técnica de Cavani, ni tampoco la fuerza física de Luis Suárez, pero sí los huevos de ‘Palito’ Pereira”. Así se define como luchador Gastón Reyno, el uruguayo que se hizo camino en MMA y este martes tendrá su primera pelea como profesional en Uruguay.



“Estoy muy feliz y contento. Esperando que llegue el momento de saltar a la jaula y pelear porque me preparé muchísimo para esta pelea”, le contó el “Tonga” a Ovación Domingo.



Es que el luchador de 31 años que se transformó en profesional dejó Kansas y se fue a San Diego para afrontar este combate en el que su rival será el japonés Henri “Wolverine” Kakiuchi, campeón mundial de jiu-jitsu que llega a este combate con un récord de cinco triunfos, seis derrotas y dos empates en su carrera como profesional.



El uruguayo hizo mucho hincapié en esa rama de las artes marciales para preparar esta pelea y contó: “Junto a mis entrenadores observamos muchos videos, analizamos todo y tenemos la idea de que probablemente Kakiuchi quiera tirarme al piso y someterme. Por ahí la gente cree que voy a defender ese derribo, pero capaz que no. Si voy al piso, tengo una buena oportunidad para demostrar en la jaula todo lo que venimos trabajando en estos meses junto a mi equipo porque ninguno quiere perder”.



Pero Reyno tiene lo suyo más allá de no dejar de remarcar su “garra charrúa”, que lo acompaña a todos lados. “Si vos vas al estadio a mirar un partido de ‘Palito’ Pereira, no esperás que tire un caño, que haga una rabona o una chilena. Esperás ver a un jugador que deja todo en la cancha, que se desvive por el equipo. Bueno, yo soy eso, pero en la jaula. Quiero que el día que me retire me recuerden por la entrega y digan ‘pa loco, el ‘Tonga’ Reyno, unos huevos enormes, iba siempre para adelante y nunca se rendía’”.



El Centro de Convenciones de Punta del Este será este martes el escenario para la primera presentación del “Tonga” como profesional en Uruguay y la velada que comenzará a la hora 22:30 será transmitida en vivo por los canales 614, 1614HD y Play de Directv Sports.



Y está claro que pelear a este nivel en su país tiene un componente emocional importante para el uruguayo: “Es un sueño. Cuando me fui de Montevideo no sabía ni que existían las MMA, no decía quiero pelear en Bellator o UFC, solo me imaginaba peleando y que la gente gritara ‘¡Uruguay, Uruguay!’. Las sensaciones son miles, desde el reencuentro con mi familia y amigos, hasta el cariño que demuestra la gente en todo momento. En Estados Unidos me reconocen pero no te demuestran tanto amor como acá”.



El “Tonga” tendrá un examen de nivel internacional (la pelea es a tres rounds de 5 minutos cada uno con un minuto de descanso) ante su gente y avisó que “la presión está, pero estoy feliz y contento por pelear acá, pero no quiero perder con mi madre a unos metros de la jaula. Yo trato de mejorar día a día, pero soy realista y no necesito mentir o inventar un cinturón. Si pierdo, sigo y si gano seria increíble, pero quiero que siempre me recuerden como un guerrero”.