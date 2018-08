El futuro va a ser de los SUVs

Los SUVs han tomado el mundo por completo. Están en todos lados y también sus primos los crossover. Aquellos conductores, que han pasado de un sedán a un SUV, es muy difícil que vuelvan atrás.

En Estados Unidos, la compañía Ford ha determinado que no producirá mas sedanes, solamente el Mustang y un crossover del Focus. Sospecho, que no pasará mucho tiempo, antes de que otros fabricantes la sigan.



Tomemos como ejemplo a Jaguar en Inglaterra. Se ha pasado dos décadas tratando de mejorar sus sedanes XE, XF y XJ con pocos resultados en las ventas. Al minuto de haber lanzado el SUV F-Pace, estos comenzaron a volar desde los concesionarios. Porsche tiene el Cayenne y el Macan, Lamborghini ha lanzado el Urus, Alfa Romeo el Stelvio, Ferrari lanzará el suyo próximamente y ahora hasta Rolls Royce ha fabricado por primera vez en la historia un SUV, el Cullinan.



Los SUVs, han permitido a todas las marcas crecer en su porcentaje de ventas en los mercados y tener mejores beneficios. He visto el Culinnan de Rolls Royce y me parece aparatoso, kitsch, enorme, demasiado lujoso, a veces abominable…



¡Pero quiero uno!!!