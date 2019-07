Futuro: Federico Scarabino y sus objetivos en Lima 2019

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Federico Scarabino será el único representante del triatlón uruguayo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El triatleta de 22 años se apronta con el objetivo de hacer un buen papel en una exigente prueba.



Luego de haber sorteado con éxito la clasificación regional quedando en el puesto 26 de 30 que clasificaban a Lima, el uruguayo encaró el último período de preparación con un viaje a Ecuador y un posterior cierre en Montevideo.

Las etapas de Chile, República Dominicana, Costa Rica y Uruguay le permitieron a Scarabino conseguir el cupo para los Juegos Panamericanos y sobre todo, llegar a esta instancia con competencia internacional. “Eso es clave porque en Lima me voy a encontrar con un alto nivel. Además de esas etapas regionales pude irme a Cuenca (Ecuador) para entrenar en la altura. Eso es importante porque me permite ante la falta de oxígeno ahí, generar más glóbulos rojos para tener resistencia a la hora de competir en el llano. Me sirvió y mucho para los tres deportes”, le contó Federico a Ovación.

De las tres disciplinas que componen el triatlón, Scarabino tiene preferencia con el ciclismo: “Es en la que más cómodo me siento y la que me gusta más también. Creo que hoy en día es ahí donde puedo hacer una diferencia en la competencia porque si hacés una buena carrera con la bicicleta y sos correcto en natación y pedestrismo, se puede dar un buen resultado”.



En los Juegos Panamericanos, el triatlón clasifica a los Juegos Olímpicos, pero ese objetivo está lejos para Uruguay al igual que pelear una medalla: “El nivel es alto y no estamos en condiciones de poder proponernos esas metas en este momento, pero sería un sueño”.

Scarabino tiene 22 años y esta será su primera experiencia en los Juegos Panamericanos. Además, será el más joven de la competición que se disputará el sábado 27 de julio en Playa Chorrillos, ubicada a una hora y 10’ de Lima.



El entrenamiento del uruguayo consiste en completar unas 30 horas semanales con siete u ocho sesiones de natación, entre 300 y 400 kilómetros de ciclismo, entre 60 y 80 kilómetros de pedestrismo. y dos sesiones de gimnasio con clases funcionales y pesas.



Federico Scarabino ultima detalles para la sexta presencia consecutiva del triatlón uruguayo en los Juegos Panamericanos y tiene las cosas claras: “Una medalla es imposible pelear. Mi objetivo es poder hacer una buena competencia y quedar entre los 15 primeros”.