El futuro de los autos eléctricos

Estoy convencido que en los próximos cinco años, veremos más cambios en la industria automotriz, que en los últimos cincuenta años.

El ritmo del cambio, en esta industria, me tiene verdaderamente asombrado. A pesar de que ha habido momentos importantes en este viaje de más de un siglo de la industria, por la mayor parte ha sido algo de una evolución estable y no una revolución. La aparición de los autos eléctricos, sí ha revolucionado y este nuevo paisaje automovilístico es increíblemente complejo y por ahora presenta más preguntas que respuestas. Debemos preguntarnos, de donde va a venir toda esa electricidad. ¿Qué pasará cuando las baterías deban ser cambiadas y recicladas? Los motores a combustión interna, ¿llegarán a estar prohibidos? ¿Qué pasa cuando me quedo sin carga en la ruta? ¿Qué pasará con las estaciones de servicio? ¿Tendrán las ciudades la capacidad de entregar bandas anchas súper rápidas de forma normal? ¿Se podrán instalar estaciones de carga en cada cuadra?

Imaginen ustedes, que todos los autos que están estacionados en Pocitos, tengan que cargar a la noche.

¿Dónde los enchufan?

Muchas preguntas, pocas respuestas por ahora.