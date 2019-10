Futsal: Uruguay se vino invicto de Chile y se reanuda el campeonato

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Copa América de futsal que iba a disputarse en Los Ángeles (Chile) se suspendió, pero las selecciones resolvieron quedarse a jugar amistosos. Y Uruguay volvió invicto.



“Hubo un par de marchas, pero sin disturbios, al menos lo que vimos nosotros, y en los traslados cero problema”, cuenta el entrenador Diego D’Alessandro, que aunque apenado por no poder jugar el torneo dijo que los amistosos “sirvieron para agarrar confianza, convivir y mejorar el funcionamiento en cancha” de un equipo que “anduvo bien y creció partido a partido”.

La Celeste empató 1-1 con Colombia, ganó 2-0 ante Bolivia y goleó al local Chile por 7-3. “Hicimos una buena autocrítica luego de la Liga Sudamericana; fuimos a la Copa América a buscar una identidad, soy un convencido de que Uruguay la necesita si quiere ir al Mundial, y nos vinimos con buenas sensaciones para lo que viene”, confiesa el jugador de San Lorenzo de Almagro, Ignacio Salgués.

Ignacio Salgués, de San Lorenzo de Almagro, en un entrenamiento con un la selección uruguaya. Foto: Matías Pérez / El País

"Llegamos y tuvimos la mala noticia de que se suspendió. No hay mal que por bien no venga y tuvimos tres amistosos con rivales directos. Nos hicieron trabajar de una forma mas descontracturada, no por no jugarlos a muerte pero sin la presión de ir por los puntos y pudiendo corregir cosas por no estar en la vorágine de una competencia oficial", dijo 'Nacho'.

Para el jugador del 'ciclón' el balance de la Celeste en Chile fue positivo. "No mido tanto por resultados, ayudan y dan confianza, pero si en grandes diferencias en cuanto a cómo resolvimos situaciones y cómo preparamos los partidos".

El pívot reconoce el gran esfuerzo del equipo en Montevideo que entrena muchas veces a las seis de la mañana y cree fundamental la vuelta de Richard Catardo, de Boca Juniors. “Nos daría un salto de jerarquía y calidad. Tiene la misma ilusión y sueño que todos nosotros pero hoy está distanciado de la selección”.



Richard Catardo en la preparación para la Liga Sudamericana 2017. Foto: Matías Pérez (Archivo)

campeonato uruguayo Con la mira en los playoffs y tras la Copa América, vuelve el futsal

Tras el parate por la Copa América, que no llegó a disputarse por el estado de emergencia en Chile, se jugará la penúltima fecha del Torneo Clasificatorio este fin de semana.

Nacional va por el tri-campeonato, Peñarol quiere impedirlo y ya está en la final. Foto: Matías Pérez / El País

No hay quién le quite el primer lugar a Peñarol, que ya está en la final del Uruguayo porque aunque Nacional está a cuatro puntos aún debe cumplir con la fecha libre.



De cualquier manera, los equipos buscarán la mejor ubicación de cara a los playoffs, que serán de ida y vuelta, y el ganador se meterá en la final. Si el aurinegro se queda con el ‘mata-mata’ será el campeón y desbancará a Nacional que va por el ‘tri’.

Así se jugará la fecha:

​

El líder Peñarol recibirá a Río Branco en Montevideo; Nacional, escolta, visitará a Malvín; Old Christians, que va tercero, recibe a Rocha en Colonia y el resto de la fecha la completan Rampla ante Banco República y Urupan, que ganará los puntos ante Elbio que se retiró del torneo.