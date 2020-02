Futsal: Uruguay le ganó a Chile en la hora y se juega la vida ante Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La selección de Uruguay jugó ante Chile en su tercera presentación por las Eliminatorias de Futsal rumbo al Mundial de Lituania 2020. Fue victoria la Celeste por 3-2 ante la selección trasandina pero los dirigidos por Diego D'Alessandro no lo tuvieron nada fácil y se llevaron los tres puntos en la hora y gracias al golero-jugador.



La Celeste venía de superar a Bolivia 2-0 en el debut en la Eliminatoria y de caer ante Venezuela 5-1 en un partido con bastante polémica cuando aún iban empatados.



Contra Chile era ganar o morir, el empate solo le servía a los chilenos que enfrentan a Venezuela en la última fecha del grupo y la victoria solo mantenía con chances a la selección uruguaya.

Primer tiempo:



Que no arrancó nada bien. A Uruguay le faltó profundidad, extrañó la presencia de Xande De los Santos (expulsado ante Venezuela) y un poco desconcentrados parecían no encontrarle la vuelta al partido. La más clara de la Celeste estuvo en una gran diagonal de Manuel Tangari pero minutos más tarde el de Banco República, que venía de recuperarse de una lesión ligamentaria, salió de la cancha llorando y muy sentido.



Otro golpe para Uruguay que ya jugaba sin el arquero titular, Mathías Fernández, que sufrió en el partido anterior la fractura del tercer metatarsiano de su pie derecho. De cualquier manera, la ausencia del arquero de Peñarol no se sintió demasiado por que Christian Gaitán, de Boston River, fue la razón por la cual el partido terminó 0-0.

Segundo tiempo:



A los 30 segundos Chile ya había tenido la primera situación clara pero Uruguay fue mejorando de poco y consiguió la ventaja gracias a un debutante. Sin Xande, Agustín Luna fue la alternativa a Maximiliano Navarro en la posición del líbero y fue el juvenil de Peñarol que definió bien ante el arquero para el 1-0 restando 16 minutos.



Chile se fue en busca de empatar el partido porque el punto le servía y Uruguay debió haber mejorado la marca para golpear de contra. Pero terminó ayudando a la roja.



Primero un grueso error de Juan Custodio en la salida le entregó la pelota a Martínez para la igualdad y luego fue el arquero Christian Gaitán y una salida muy floja que le posibilitó a Chacón darle la ventaja a Chile.



Restaban ocho minutos y Uruguay tenía que darlo vuelta o despedirse de sus chances de ir al Mundial de Lituania. No jugó bien, pero Chile devolvió gentilezas. Los trasandinos marcaron mal un saque lateral y el pívot de Nacional, Joaquín Varietti, anticipó con olfato goleador para el empate.



El 'Chato' tuvo minutos en cancha luego de que Ignacio Salgués saliera sentido en su tobillo. Quedaban tres minutos y la decisión de D'Alessandro de usar el golero-jugador se hizo esperar hasta los dos finales.



Daniel Laurino, de Malvín, fue el elegido para cambiar de camiseta y con Chile marcando muy atrás la táctica surtió efecto. Uruguay movió bien la pelota, la tocaron todos y otro de la playa, Luciano Consentino, asistió a Leandro Ataídes y el jugador de Hebraica de Argentina puso el 3-2 final llegando por el segundo palo a falta de un minuto y 47 segundos.



video Mirá el partido completo: Uruguay 3 - Chile 2

No está muerto quien pelea:

Uruguay la tiene muy complicada para clasificar, aunque llega con vida a la última fecha donde enfrentará a Argentina, Chile lo hará ante Venezuela y Bolivia, ya eliminada, tendrá fecha libre.



Aún con el partido pendiente entre Argentina y Bolivia de este fecha, la albiceleste lidera el grupo con 6 puntos y diferencia de +4 en dos partidos jugados. Con la misma cantidad de puntos en tres partidos la siguen Venezuela (+6) y Uruguay (-1). Chile (+1) tiene tres puntos pero mejor diferencia de goles que Uruguay y enfrenta a Venezuela en la siguiente jornada.



Uruguay tiene que ganarle a Argentina y clasifica si hay empate entre Chile y Venezuela. Si la Celeste gana y hay ganador en el otro partido, definirán por diferencia de goles y Uruguay tendrá que haber goleado para clasificar al semifinales de la Eliminatoria y al Mundial de Lituania.



Con Argentina ya clasificada, si le gana a Bolivia, Uruguay chocará ante la albiceleste este jueves desde las 16:00 y el partido podrá verse en vivo desde el canal de YouTube de Conmebol.