Futsal: Uruguay cayó con Venezuela e hipotecó sus chances de ir al Mundial

Era el partido clave en el grupo de las Eliminatorias de futsal rumbo al Mundial de Lituania 2020 y, después de un 1-1 que dominó gran parte del encuentro, Uruguay fue cayendo en el marcador y en el ánimo, derivando en un 5-1 en favor de Venezuela que complica, y mucho, a la Celeste.



En el segundo tiempo y mientras estaban 1-1, Uruguay protestó una acción donde Federico Fedele pateó al arco y la pelota claramente cortó su trayectoria tras dar en la mano del jugador venezolano.



La selección uruguaya venía de vencer a Bolivia en la primera fecha por 2-0 y de descansar en la segunda jornada. La vinotinto de caer ante Argentina y superar también a los del altiplano.

primer tiempo Parejo, terminó 1-1

El partido comenzó igual de esquivo como terminó para la Celeste. A los dos minutos de partido, Milton Francia puso en ventaja a Venezuela después de un pase al medio que el número 10 pudo conectar anticipándose a la defensa charrúa.



Uruguay reaccionó rápido y un minuto más tarde Ignacio Salgués robó una pelota en la salida rival y le dio el gol en bandeja a Leandro Ataides que puso el empate transitorio.



Solo habían transcurrido tres minutos y ambos equipos ya habían convertido. Venezuela como arma exponía la velocidad de sus jugadores y la capacidad constante de superar en el mano a mano. Dos rivales conocidos para los uruguayos: Carlos Vento y Jesús Viamonte. Los dos fueron claves en la obtención del Campeonato Uruguayo para Peñarol y tuvieron buenos minutos con su selección.



Los dirigidos por Diego D'Alessandro mientras tanto, manejaban bien la pelota y eso complicó al rival que, a falta de casi seis minutos para el entretiempo, llegó a la quinta falta colectiva.



Era la oportunidad para Uruguay de conseguir un penal largo que lo haga ponerse en ventaja, pero no llegó. Aunque en dos ocasiones hubo incidencias que bien pudieron ser faltas en favor de la Celeste.



segundo tiempo ¿Fue penal?

La tónica del complemento fue la misma que la de la primera parte pero estuvo marcada por una acción sobre la mitad del tiempo que pudo haber cambiado el desenlace.



Uruguay arriesgó un poco más y cuando quedó mal parado tuvo que cortar con infracciones, aunque tuvo chances claras en los pies de Salgués y Xande De los Santos, seguía el empate.



A los ocho minutos, Fedele recibió por derecha, se perfiló para su zurda y sacó un potente remate que tenía destino de arco. En el trayecto, la pelota pegó claramente en la mano de un jugador venezolano. La incidencia que protestaron desde el banco de Uruguay fue desestimada por la terna. Uno de los jueces, estaba al lado de la jugada.

Esa jugada sacó de las casillas a Uruguay que perdió un poco más la calma luego de que Milton Francia volvió a marcar para poner en ventaja a Venezuela. Esos dos minutos cambiaron el partido y quedaban seis por jugarse.



En los primeros tres minutos la selección uruguaya no estuvo muy cerca del empate y para los últimos tres D'Alessandro hizo ingresar a Salgués como arquero jugador, pero no terminó saliendo bien.



Una pelota que se le va larga a Nacho en el control terminó con el tercero para la vinotinto, convertido por Suárez, y habría lugar para dos goles más.



Xande vio la roja luego de evitar un gol con la mano y en el penal Morillo no falló para estirar la ventaja. Finalmente cuando solo quedaban segundos, Venezuela cambió por gol una sexta falta que también tuvo polémica.



Mathías Fernández, arquero de Uruguay, había tapado el primer intento pero la terna arbitral lo amonestó por detener la pelota fuera del área. En la repetición, no pareció así. En el segundo intento fue gol y el 5-1 final con el que terminó el partido.

video Mirá el partido completo: Uruguay 1 - Venezuela 5

FIXTURE Uruguay en las Eliminatorias rumbo a Lituania 2020



Sábado 1 de febrero

Uruguay 2 - Bolivia 0



Lunes 3 de febrero - 14hs

Uruguay 1 - Venezuela 5



Miércoles 5 de febrero - 14hs

Uruguay - Chile



Jueves 6 de febrero - 16hs

Uruguay - Argentina

¿cómo sigue? A jugarse la vida:

La derrota ante Venezuela significa un duro revés para Uruguay. Argentina, actual campeón del mundo, seguramente se despegue en el primer lugar y el partido ante la vinotinto era clave por la segunda ubicación.



Ahora la Celeste tendrá jornada de descanso, deberá ganarle a Chile y jugarse después la vida ante la albiceleste, con quien cerrará el Grupo B.



En el Grupo A, el gran candidato al primer lugar es Brasil mientras que Paraguay y Colombia se disputarán la segunda posición.



Primero y segundo de cada grupo, clasifican a las semifinales de las Eliminatorias y también al Mundial de Lituania 2020.