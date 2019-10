Futsal: Peñarol puso un pie en la definición del Campeonato Uruguayo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol tuvo que viajar a Rocha y en las dos categorías se trajo mucho más que tres puntos y dos goleadas. Los dirigidos por Gustavo Sánchez se quedaron con la tabla anual (clasificatorio en mayores) en Sub 20 y primera división y eso les asegura un lugar y ventaja deportiva en las finales por el Campeonato Uruguayo de futsal.



El aurinegro se fue hasta Rocha y en el gimnasio de Cader derrotó al equipo local por 14-3 en mayores y 11-0 en Sub 20. Las dos categorías de Peñarol atraviesan un buen momento, los juveniles ya tienen el Torneo Apertura, se aseguraron la anual y tienen ventaja en el Clausura del que restan dos fechas. Van por el Bi-campeonato.



En mayores el aurinegro también se quedó con la acumulada y esto le asegura además de un lugar en la final, ir en la primera posición a los playoff, que de ganarlos, se quedarán con el campeonato.



playoff Habrá que esperar por la Copa América

Faltan dos fechas para terminar el campeonato en Sub 20 y el clasificatorio en mayores, pero la actividad entrará en pausa por la actividad de la selección uruguaya.



La Celeste partirá a Los Angeles (Chile) para disputar la Copa América desde el 21 hasta el 31 de octubre. La última participación uruguaya en el torneo fue con un tercer puesto en San Juan (Argentina).



Para los dirigidos por Diego D'Alessandro el desafío es poder repetir o mejorar la ubicación de la última Copa América y que ese rendimiento les permita hacer un buen papel en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Lituana 2020 que se jugarán a fines del mes de enero.

copa américa Fixture: Miércoles 23: Vs. Chile



Jueves 24: Vs. Argentina



Viernes 25: Vs. Bolivia



Sábado 26: Fecha Libre



Domingo 27: Vs. Ecuador



Plantel: Mathias Fernández, Christian Gaitán (goleros). Gabriel Debat, Maximiliano Navarro, Xande de Los Santos, Leandro Ataides, Luciano Cosentino, Juan Custodio, Federico Fedele, Daniel Laurino,Ignacio Salgués, Yhordi Segui, Agustín Sosa y Joaquín Varietti.

clasificatorio El resto de la fecha:

Aunque la atención de la fecha la generó el aurinegro, el actual bi-campeón es Nacional. Los de Anibal Roba golearon a Rampla Juniors en el Polideportivo del Parque Central pero dependen de los playoff para ganarse un lugar en las finales.



En el duelo entre dos equipos que ya están clasificados, Urupan sorprendió y derrotó a Rio Branco. Boston River ganó por Walk Over ante Elbio que ya no juega el torneo y no pudieron jugar Old Christians, de gran campaña por detrás de Peñarol y Nacional, frente a Banco República que pelea la última plaza a los playoff con Rocha. Malvín, que tuvo fecha libre, también está clasificado.