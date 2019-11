Futsal: Peñarol le ganó a Nacional y es bi-campeón en femenino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde que volvieron a las competencias en la rama femenina, las chicas de Peñarol lo han ganado todo y conquistaron el bi-campeonato uruguayo de futsal este sábado por la noche en el Polideportivo de Las Piedras tras vencer a Nacional 2-0 en el alargue de la final de vuelta por los playoff.



El partido de ida había sido para las aurinegras por 3-2 pero en la vuelta Nacional se impuso por 5-4 y fueron al tiempo suplementario para definir a las campeonas. Si las de Peñarol ganaban el playoff se consagraban y si lo hacía Nacional se iban a jugar dos finales más ya que las carboneras tenían la ventaja de la tabla acumulada.

Fue un verdadero partidazo, sobre todo el segundo tiempo, lleno de emociones hasta el final con dos equipos que dejaron todo y por lo hecho durante todo el año cualquiera hubiera sido un justo campeón.



Dos equipos distintos, un Nacional juvenil promediando poco más de 20 años de edad y la experiencia de un Peñarol batallador que supo controlar los minutos más complicados del encuentro incluso cuando caía por 4-1 en el comienzo del segundo tiempo.

El partido arrancó con ventaja para Peñarol. A tan solo dos minutos, Paula Viera abrió la cuenta y Nacional se fue a la carga haciendo que Sofía Olivera se esforzara en el arco para mantener el cero. Fue hasta promediando la primera parte que Josefina Villanueva puso el empate con el que se fueron a vestuarios.

Para la segunda mitad Nacional se fue con todo por la victoria y hubo cuatro goles en cinco minutos. Los primeros tres fueron tricolores. Naiara Ferrari, Sofía Ferrada y Carina Felipe lo dieron vuelta para las albas que ganaban 4-1 pero luego descontó Dahiana Gutiérrez; y solo habían transcurrido cinco minutos.

Peñarol lo quería ganar, no quería saber nada con dos finales más y Olivera desde el arco se comenzó a poner el equipo al hombro desde la salida con los pies, que maneja muy bien. Tres minutos más tarde Lourdes Viana marcó otro descuento y cuatro después Belen Yuvet estampó el 4-4 parcial.



Ya no le servía el resultado a Nacional pero iban 12 minutos y le quedaban ocho de partido. Jorge Seré apostó por Villanueva de arquera-jugadora y le salió bien. Las tricolores comenzaron a llegar con más intensidad y fue Ferrari que marcó nuevamente para el 5-4 en favor de las albas que llevó la definición al alargue.

En el suplementario se decidió el partido, y el campeonato, por dos de las jugadoras más experimentadas del equipo dirigido por Andrés Izquierdo. Un pase largo de la arquera Olivera pasó por arriba de todas y se metió en el arco de Nacional descolocando a la golera y a las ambiciones del equipo. Quedaba poco y las tricolores fueron a todo o nada. Mariana Crocano, la capitana, puso el segundo definiendo al arco vacío y desató la locura en la tribuna de un Peñarol que se veía campeón por primera vez en la noche y finalmente pudo festejar el bi-campeonato.

Pudo ser para cualquiera de los dos equipos; fueron finales muy entretenidas, parejas y bien jugadas con estilos diferentes. Esta vez fue para Peñarol y el año que viene promete ser aún más apasionante.

MASCULINO Dos sorpresas en la primera serie de playoffs

Se definieron tres de las cuatro series de cuartos de final y en dos de ellas, hubo sorpresas.

La única serie que parecía estar cerrada era la de Peñarol y Malvín. El aurinegro había conseguido un 9-0 a favor como visita y en el Polideportivo de Las Piedras volvió a golear por 9-2 para pasar a semifinales.



Los de Gustavo Sánchez irán ante Rio Branco, que sí fue una de las sorpresas. Aunque era la serie más pareja porque enfrentaba al cuarto y al quinto del clasificatorio, no era de esperarse que Boston River no pudiera ganar al menos el partido en Montevideo. Fue 6-2 en Melo y 3-3 en UTU-ITS.



La nota de la serie de cuartos de final la dio Urupan. Los de Miguel Aguirre Zabala (6tos) vencieron a Old Christians (3eros) en los dos partidos. Fue 7-5 en Pando y 7-4 en Colonia. La verde espera por el ganador de la serie entre Banco República y Nacional.



Tricolores y bancarios vienen de un 6-4 en favor de Nacional y juegan el partido de vuelta este domingo desde las 21:30 en el Polideportivo del Gran Parque Central.