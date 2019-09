Futsal: Peñarol ganó un partido clave y quiere ir por el título

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una nueva etapa del futsal, se cruzaban en Colonia los dos escoltas de Nacional: Peñarol y Old Christians. Un partido que puede ser bisagra para las ilusiones de los dos de arrebatarle el título al tricolor que va por el 'tri'.



Con tres goles de Nicolás Ordoqui y una gran actuación del venezolano Carlos Vento, que anotó otros dos, el aurinegro se trajo tres puntos de su visita al gimnasio de Juventud de Colonia.



Había arrancado mejor Old Christians con gol de su capitán Sebastián Noy, pero Vento lo empató y Ordoqui anotó su hat-trick antes del entretiempo.



Parecía que el trébol reaccionaba tras el gol de Diego Vela, pero sufrió la expulsión de Sebatián Arriola que es el motor en la marca y eso lo condicionó para ir a buscar dar vuelta el resultado.



El otro venezolano que tiene Peñarol, Jesús Viamonte, anotó el quinto, Diego Vela volvió a ponerle suspenso al partido y nuevamente Vento marcó para los de Gustavo Sánchez que redondearon un 6-3 que los ilusiona.



Ganó sin jugar: Elbio Fernández se retiró del torneo en primera división y eso asegura los puntos para sus rivales por Walk-Over. Esta vez fue el turno de Nacional para descansar el fin de semana y seguir encarando el torneo con el objetivo claro: ir por el tricampeonato.



Cumplió: Rio Branco se quedó con los tres puntos ante Banco República en Cerro Largo. Fue 7-6 para el local que con varias bajas superó a los de Pocitos que vienen en alza en cuanto a su rendimiento y quieren meterse en los playoff.



Sumaron: En el gimnasio de la Avenida Legrand, Malvín fue local ante Boston River y empataron en un entretenido 5-5. Los dos siguen en posiciones de playoff pero lejos de los primeros lugares de la tabla.



Resta por jugarse: Rampla Juniors será local en Maldonado para enfrentar a Urupan desde las 20:30 de este domingo.



La diferencia: Peñarol, que ya tuvo fecha libre, pasó a Old Christians por un punto y quedó segundo detrás de Nacional que tiene cinco más y aún resta el duelo entre ambos.

clásicos Saldo positivo para Nacional sobre Peñarol

El pasado sábado por la tarde se disputaron los clásicos juveniles de la rama masculina entre tricolores y aurinegros. Jugaron en las categorías Sub 16 y Sub 18.



En el coqueto Polideportivo de Las Piedras, Nacional se quedó con la mayoría de los puntos gracias a un empate 5-5 en Sub 16 y una victoria por 2-1 en Sub 18.



Para destacar, además de la paridad y buen juego entre los dos equipos, la actuación del arquero Agustín García en Nacional quien defendió el arco tricolor en las dos categorías.