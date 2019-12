Futsal: Peñarol ganó el clásico a Nacional, es Campeón Uruguayo y sumó su décima estrella

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con un primer tiempo arrollador, Peñarol le ganó 6-3 a Nacional en la final de vuelta por los playoff y habiendo obtenido previamente el Torneo Clasificatorio, se consagró Campeón Uruguayo convirtiéndose en el equipo más ganador del futsal con diez títulos. Albos y mirasoles llegaban a esta final ambos con nueve y el partido de ida había sido 5-1 para el aurinegro.



Los dirigidos por Gustavo Sánchez comenzaron con todo. No iba ni siquiera un minuto de partido en el Polideportivo de Las Piedras cuando el juvenil Nicolás Martínez hizo estallar al buen marco de hinchas carboneros que se arrimaron al gimnasio pedrense.

Fue un golpe duro para las ilusiones de Nacional, que iba por el tri-campeonato, y necesitaba ganar aún con las ausencias de su arquero titular Emiliano Sotelo y el número 10 Matías Daguerre; ambos expulsados en el partido de ida.



Solo dos minutos después del gol de Martínez, Federico Fedele anotó el segundo y uno más tarde ayudó para que Richard Modernell, en contra, le diera el tercero a Peñarol cuando iban solo cuatro minutos.



A los seis minutos Nacional llegó a la sexta falta acumulada. Era la final soñada para el aurinegro y Nicolás Ordoqui entró para hacerse cargo del penal largo pero no pudo ante la excelente respuesta del arquero Guillermo Moitiño.

Pero hasta de ánimos estaba bien el mirasol. Martínez otra vez se anotó en el marcador con el cuarto gol y sobre los diez minutos de la primera parte una clara muestra de lo que fue el partido. Cuando Nacional quiso reaccionar, Peñarol lo volvió a golpear en el momento justo.



Como tocado en el orgullo el tricolor fue en busca del descuento y lo encontró gracias a una buena jugada entre Joaquín Varietti y Rafael Ramos que definió para romper el cero. Pero solo diez segundo después, otro gol aurinegro. Gran jugada entre Jesús Viamonte y Fedele que éste mandó a guardar.

No era la noche de los de Aníbal Roba que a un minuto del descanso vieron como Fedele nuevamente definió en el mano a mano ante Moitiño para poner el sexto. 6-1 y una clara ventaja de cara al segundo tiempo.

Por el resultado, la diferencia y que era un clásico todo hacía esperar que Peñarol rematara el partido con una goleada abultada, pero no fue así. No hizo ningún gol en los veinte minutos del complemento y solo Nacional pudo descontar en dos ocasiones.



A los dos minutos fue otra vez Ramos y una jugada individual que le dio a su equipo un nuevo descuento. Y Moitiño ya no era tan exigido como en la primera parte aunque sí tuvo buenas intervenciones en algunos contragolpes.



Gabriel Palleiro, que fue el sostén de Nacional en estas finales, marcó de tiro libre cuando iban nueve minutos y dos más tarde unas expulsiones trajeron un poco de duda al trámite.

En un encontronazo entre Yhordi Segui y Carlos Vento, el mejor del partido, ambos vieron la roja cuando bien pudo haberse solucionado con amarilla pero el afán de la terna arbitral por ser también protagonista pudo más.



Peñarol perdió a los dos venezolanos, que le dan un cambio de ritmo notorio, porque Viamonte había salido lesionado y tenía que ver cómo se las arreglaban. Los dos minutos que ambos jugaron con cuatro en la cancha fueron entretenidos para el público que vio como ambos equipos fueron de ida y vuelta con muchos espacios; pero el marcador no cambio.



Tampoco cuando a dos minutos del final Nacional tuvo una sexta falta pero Mathías Fernández le tapó notablemente el remate a Palleiro. Peñarol fue inteligente luego de las expulsiones, manejó la pelota y le puso paños fríos al partido hasta el final.

Y llegó el momento de festejar. El desahogo. Desde 2014 el aurinegro no era campeón y varios que hace años están en el equipo lo vivieron emocionados. Peñarol goleó en cada partido del playoff desde cuartos de final y fue el justo campeón.



Los venezolanos Vento y Viamonte le dieron explosión y calidad a un equipo que ya era bueno y redondearon con un campeonato que cortó las expectativas de Nacional de ir por el ‘tri’ y dejó al aurinegro con un Uruguayo más siendo el club que más ganó.



El primer desafío de ambos equipos para 2020 comenzará en abril. Los dos están clasificados a la Copa Libertadores que se disputará en Uruguay.



VIDEO Mirá el partido completo: Peñarol 6 - Nacional 3

"Jesús y Carlos nos dieron una buena mano y creo que con eso formamos el mejor plantel del medio" Juan Custodio Luego de conseguir el campeonato con Peñarol.

El salteño Juan Custodio fue uno de los puntos altos en Peñarol. Es de esa clase de jugadores que trabaja en silencio y más destaca su rendimiento aquel que lo sabe ver. Lleva los hilos del juego y es el cerebro del equipo.



"Creo que arrancamos un poco flojos y en el partido de Rio Branco como visitantes hicimos el click y pudimos empezar a levantar", dijo el número 9 que destacó la llegada de los venezolanos Carlos Vento y Jesús Viamonte.



"Sumamos a Jesús y a Carlos que nos dieron una buena mano y creo que con eso formamos el mejor plantel del medio". "Los dos son diferentes, Jesús nos dio un poco más de vértigo que era lo que nos estaba faltando y Carlos nos dio un poco más de movilidad del lado de él que es la pierna derecha. Han sido importants durante todo el torneo y esperemos que vuelvan el año que viene".



"Vamos a estar a disposición porque es un gran club y de verdad queremos jugar la Libertadores aquí" Jesús Viamonte Quiere seguir en Peñarol en 2020

Aunque se retiró lesionado en la final, fue una de las figuras de Peñarol no solo en el partido de ida sino a lo largo del año y alcanzando su mejor momento en los playoff. Es rápido, encarador y le dio al aurinegro lo que estaba buscando: explosión.



"Supimos aprovechar los errores de Nacional, fuimos más contundentes, más efectivos en la marca y más efectivos para hacer los goles. Creo que el trabajo que hicimos esta semana fue lo que vimos reflejado en la cancha y nos llevamos el triunfo y el campeonato".



El venezolano ya palpita lo que puede ser un 2020 también vinculado al mirasol. "Esperemos la llamada otra vez a ver si cuentan con nosotros. Vamos a estar a disposición porque es un gran club y de verdad queremos jugar la Libertadores aquí", dijo pensando también en su compañero Carlos Vento de quien dijo: "Llevamos tiempo jugando juntos, mas de cinco años y la verdad que nos conocemos demasiado. Contento de jugar con ese crack."

"La verdad esto es como una familia, ya me siento como en casa, la verdad" Carlos Vento Sobre sus metas en Peñarol

Fue la figura de Peñarol en el partido de vuelta por la final del playoff. Encaró todo el partido por las bandas del ataque aurinegro y capaz de gambetear en una baldosa por momentos pareció incansable y fue incontrolable para Nacional.



"La verdad esto es como una familia, ya me siento como en casa, la verdad. Mi meta era ser campeón porque era la primera vez que decidí salir de Venezuela y sabía que la liga era fuerte y tenía un compromiso".



Carlos Vento también confía en que pueden hacer un buen papel en la Libertadores de 2020 si mantienen el plantel y habló sobre su rendimiento y el de su compatriota: "vinimos a cumplir con eso por lo que nos trajeron y gracias a Dios se nos dieron las cosas muy bien y ya no hay mas nada que decir, solo campeón Peñarol y ya".