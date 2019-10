Futsal: Peñarol ganó y aprovechó la derrota de Nacional para ser más líder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de una contundente victoria en el clásico de futsal, Peñarol igualó a Nacional en la punta de la tabla del clasificatorio y aprovechó la siguiente fecha para sacar aún más ventaja.



El aurinegro fue local en el Polideportivo de Las Piedras ante Banco República y se despachó con una goleada 6-1. Aunque fue superior en el marcador, cuando estaban 2-0 el arquero Mathías Fernández se agigantó para mantener la diferencia mientras Peñarol fue contundente y efectivo en las situaciones que tuvo. Con esta victoria el carbonero, que tiene un partido menos, le saca tres puntos a Nacional que perdió en Colonia.



Old Christians, que venía de caer ante Malvín, se recuperó con una victoria ante los tricolores. En un partido con mucha polémica, el trébol negro se quedó con los tres puntos tras un marcador de 8-3. Cuando estaban 3-3, Nacional reclamó que no pararon el juego por un tiempo muerto que pidió el entrenador y cuando la jugada siguió se fue expulsado Yhordi Segui por salvar con la mano una pelota sobre la línea. El equipo local aprovechó el penal para ponerse en ventaja y al tricolor le costó volver a ponerse en juego. Old se recuperó y la victoria le sentó bien a Peñarol.



fixture Los resultados de la fecha:

Urupan 5 - 5 Rocha



Peñarol 6 - 1 Banco República



Old Christians 8 - 3 Nacional



Boston River 5 - 2 Rio Branco



Malvín - Rampla Juniors



Fecha libre: Elbio Fernández

femenino Clásico igualado 3-3

Peñarol venía de ganar los dos clásicos que se venían disputando en la rama femenina y quería ir por el tercero. Tras una infartante victoria en Las Piedras, las aurinegras querían repetir en UTU-ITS. Aunque no pudo ser otra victoria para las dirigidas por Andrés Izquierdo, siguen invictas y primeras en la tabla.



Nacional ganaba 2-0 tras goles de Mariana González en el primer tiempo y Shamila González comenzado el segundo, pero Peñarol reaccionó. Sofía Olivera, la arquera, fue importante en el otro arco porque se hizo cargo de un penal y descontó.



Daiana Gutiérrez lo empató para Peñarol pero González volvió a anotar para que Nacional estuviera en ventaja otra vez. Faltaban cuatro minutos y a falta de 40 segundos Gutiérrez volvió a convertir para salvar el invicto de Peñarol y poner el 3-3 final. Las aurinegras siguen en la primera colocación con seis puntos de ventaja sobre Nacional.