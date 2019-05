Futsal: Nacional es líder gracias al empate entre Elbio Fernández y Malvín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de comenzar la fecha del futsal que se disputó enteramente el sábado, Nacional y Malvín eran los únicos líderes. El conjunto de Aníbal Roba debía viajar a enfrentar al siempre difícil Rio Branco y los de Nicolás Mato recibían a Elbio Fernández en el gimnasio de la Avenida Legrand.

El tricolor cumplió y se trajo un trabajoso triunfo. El playero por su parte se encontró con un equipo que supo jugar en cancha chica y rescató una unidad sobre la hora.

Rio Branco 3 - Nacional 4

Un viaje difícil para el bolso, ya que Rio Branco siempre es complicado en su cancha y la gente crea un marco único y disfrutable para el espectador neutral, pero molesto para el equipo visitante.



Rio Branco estuvo cerca otra vez, pero al igual que ante Malvín volvió a dejar puntos en su casa. Nacional llegó a sacar ventaja de dos goles y sobre el final llegó el último descuento de los locales. Los de Roba se trajeron un punto muy valioso de un viaje largo.

Rocha 4 - Banco República 3

En Rocha chocaron dos que iban por la recuperación. El local venía de caer ante Malvín y Nacional en la capital mientras que Banco República venía de la fecha libre y de perder también ante el tricolor.



El conjunto celeste se hizo fuerte en casa, demostró pese a la goleada sufrida la fecha pasada que es un equipo intenso y esta vez Banco lo sufrió. Los de Pocitos tienen algunas ausencias que se notan pero material de sobre para ser animadores del torneo.

Malvín 3 - Elbio Fernández 3

Probablemente haya sido el partido más entretenido de la fecha. Fue el único que se jugó Montevideo.



Los playeros venían líderes y no quería perder pisada jugando de locales, los de Carlos Pérez querían volver a ser los que le robaron tres puntos a Old Christians en la primera fecha en Colonia.



Fue un partido muy picado. Elbio se acordó de cuando era local en cancha de Atenas la temporada pasada y supo jugarle a Malvín en una cancha de dimensiones similares.



Pudo ser para cualquiera de los dos, ambos estuvieron arriba en el marcador y cuando parecía que se lo llevaba Elbio, Malvín arriesgó todo colocando golero jugador y los de Nicolás Mato rescataron un punto en el último minuto.

Old Christians 4 - Urupan 1

Los de Juan Lausarot ya dejaron la derrota de la primera fecha del futsal en el olvido. Poco duró el mal trago ante Elbio Fernández que el trébol negro ya le ganó a Boston River en la fecha pasada y ahora se cargó a Urupan de local.

Estaba en el debe volver a hacerse fuerte en el gimnasio de Juventud de Colonia y el albiceleste cumplió con creces.



Los de Miguel Aguirre Zabala, de gran papel en el playoff de la temporada pasada, no arrancaron bien el torneo aunque fue ante dos rivales duros. Sufren la baja por lesión de Carlos Bruschini y suman dos derrotas ante Peñarol y Old. En la próxima van por la recuperación ante Rampla en Pando.

Rampla Juniors 0 - Boston River 4

En Maldonado cerraron la etapa el Picapiedra y el sastre. El que ofició de local venía mejor tras empatar ante Elbio en ITS pero no se pareció demasiado a ese equipo y permitió la levantada de los de Gonzalo Fresia.



Boston venía de caer ante Old Christians en un partido muy peleado, también de un empate ante Peñarol -que tuvo libre esta jornada- y sumó de a tres por primera vez en en el torneo del que promete ser uno de los protagonistas.

Próxima fecha del futsal.

Banco República – Rio Branco

Nacional – Elbio Fernández

Peñarol – Old Christians

Urupan – Rampla Juniors

Boston River – Malvín

Libre: Rocha FC