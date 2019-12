Futsal: 'Nacho' Salgués llevó mate y goles a Argentina y fue campeón con San Lorenzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de haber salido Campeón Uruguayo con Old Christians en 2016, tras ganarle a Nacional, su ex-equipo, el Kimberley de Argentina puso los ojos en Ignacio Salgués que llegó al futsal argentino con 24 años y finalmente pudo ser campeón con San Lorenzo.



En el primer año no se le dio, tampoco en el segundo, pero la tercera fue la vencida. “Con Kimberley lo habíamos perdido por penales en 2017 contra Boca y con Boca frente a San Lorenzo en semifinales en 2018”. Y al ‘ciclón’ llegó ‘Nacho’, este año, y pudo conquistar el título que quería.



“Por suerte se me dio y después de haber tenido un año con bastantes dificultades como tuvimos, se disfruta más todavía”, dice el pívot uruguayo que enfrentó en las finales con Boca Juniors a otro de los mejores jugadores del futsal charrúa: Richard Catardo.



“Es un amigo”, afirma sobre el ‘Mascota’, como lo apodan al xeneize y se ríe mientras comenta que no se hablaron mientras se jugaron los tres partidos. “Cada uno defiende su equipo y como que tampoco nos mandábamos mensajes de nada. En el año sí hablábamos un montón y después del partido me escribió para felicitarme”, cuenta Salgués que recibió menajes de algunos ex-compañeros de Boca.

Catardo y Salgués. Amigos afuera de la cancha pero trancando con todo adentro. Foto: @CASLAFutsal

“La gente en general los daba como favoritos pero nosotros nos teníamos terrible fe. Nos dieron por muertos varias veces en el año”, confiesa el jugador del ‘ciclón’, que se consagró campeón en la cancha del ‘Xeneize’.



“Habíamos ganado el primer partido ahí, el segundo lo teníamos para matarlos en nuestra cancha que también impone, se llena. Pero se dio un partido cerrado, encontraron un gol en una jugada de tiro libre y terminó 1-0. La bronca duró solo ese día y al otro ya sabíamos que lo podíamos sacar”.



En el tercer partido empataron 2-2 y San Lorenzo salió campeón tras la definición por penales. “Y la verdad, lo merecimos”, dice Nacho, que no es el mismo después de su tercera temporada en Argentina.

Mate y goles en una producción para las redes sociales del futsal del 'ciclón'. Foto: @CASLAFutsal

“Y si, cambió bastante. Las características de jugador son las mismas pero he aprendido más desde lo táctico al ser dirigido por los entrenadores que tuve y jugar con jugadores campeones del mundo o con experiencia en el exterior. Hoy éste es mi trabajo, mi forma de vida e implica tener que cuidarme. Hay momentos para todo pero trato de ser bastante estricto. Jugué muchos más partidos que si hubiese jugado en Uruguay y espero que me lleve a tomar mejores decisiones en situaciones límites”, dice Salgués que por suerte conoció a ‘Magui’ que lo entiende perfectamente.

Visitas especiales Su madre y su tía viajaron a verlo “Se vieron todo el playoff. Se tuvieron que ir el día de la primer final que votaban y después volvieron”, dice Nacho que en la foto posa ya con la copa y también junto a su novia Magdalena Fernández que juega hockey y fue parte de Las Leonas.



“Estuvo tres años en el seleccionado, en Las Leonas”, cuenta sobre su novia que juega al hockey en Banco Nación. “Entiende las calenturas, también cuando uno no puede tener momentos para la pareja o la ansiedad antes de los partidos” porque “ella también lo siente de esa manera”.

El año no termina para ‘Nacho’ que buscará la clasificación a la Libertadores con ‘el Ciclón’ en la Liga Nacional y en verano tiene las Eliminatorias para el Mundial 2020 con la selección uruguaya.

Ignacio Salgués, de San Lorenzo de Almagro, en un entrenamiento con un la selección uruguaya. Foto: Matías Pérez / El País

“Creo que estamos en ese proceso de formar nuestra identidad, algo que nos caracterice. Ser una selección que va a un Mundial implica trabajar todas las situaciones de juego, tener pelotas quietas bien trabajadas, estar acoplados y poder hacer daño con eso”. Aún así hay algo que tiene bien claro: “la garra y los huevos siempre van a estar porque somos uruguayos”.



Cada vez son más los jugadores uruguayos que juegan afuera. En Argentina, además de Salgués y Catardo está Leandro Ataídes. Agustín Sosa juega en Malta, Alexandre De Los Santos en Brasil y Alexis Otero en Italia.



"Ayuda que salgan afuera pero después tenes que tratar de acoplar todo porque maneras puede haber miles pero la selección tiene que tener una y que sea clara para todos. Pero sí, obviamente que ayuda y ni que hablar que nos daría un salto de calidad contar con Richard -Catardo-, ojalá pueda sumarse porque nos aportaría un montón y bueno, también con expectativa y con ganas de arrancar con la selección a full por un objetivo muy importante", dice Salgués que aún en Argentina sigue el futsal uruguayo y palpita sobre las finales entre Nacional y Peñarol.



"Trato de seguirlo bastante ahora que también trasmite 'Futsal Pro'. Veo bien a Peñarol este año, se reforzó con jugadores que lo ayudaron mucho y porque también tiene varios de mucha calidad, algunos son amigos y se que están muy metidos y tienen muchas ganas de darle el campeonato a Peñarol que hace tiempo no lo logra".