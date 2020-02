Futsal: Mirá el golazo de Pito en la final de las Eliminatorias entre Brasil y Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Argentina terminó en la primera ubicación de las Eliminatorias de futsal rumbo al Mundial de Lituania 2020 pero en la final, todo comenzó a favor del local Brasil que con un espectacular golazo de Pito, rompió el cero en el marcador.



La pelota le llegó al pívot del Inter Movistar de España y no dudó, el 10 levantó con derecha y con la misma pierna ensayó una tremenda chilena que dejó sin nada por hacer al arquero argentino Nicolás Sarmiento.



Brasil era local en Carlos Barbosa y la final no pudo haber arrancado mejor, pero Argentina demostró porqué es el actual campeón del mundo.



El equipo de Matías Lucuix lo dio vuelta con goles de Cristian Borruto, Constantino Vaporaki y Pablo Taborda y aunque Brasil se fue con todo y golero-jugador en busca del empate no hizo más que convertir en figura a Sarmiento y el resultado fue el de 3-1 final.



Las selecciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela sacaron su pasaje para el próximo Mundial de Lituania 2020. Uruguay quedó en la sexta posición después de victorias ante Bolivia y Chile y tras caer ante Argentina, Venezuela y Colombia. ​

video Mirá el gol de Pito y los tres de Argentina en la final