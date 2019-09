Futsal: No pueden bajar a Nacional 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional es el amo y señor del clasificatorio de futsal. Es cierto que tuvo algún traspié pero una vez que llegó a lo más alto de la tabla, no se bajó más.



El tricolor recibió el pasado domingo por la noche a Rio Branco en el Polideportivo del Gran Parque Central y los del norte dieron pelea pese a que el partido les fue totalmente adverso desde el principio.



En dos minutos, el local ya ganaba 2-0 con goles de Joaquín Varietti y Yhordi Segui. Pero el equipo norteño no se dejó vencer tan fácil y con un juego rápido, presión y apostando a la marca brusca cuando no tenía la pelota, llegó a complicar a los de Aníbal Roba.

Rio Branco llegó a ponerse en ventaja pero sobre el final del primer tiempo, Varietti anotó el 4-4 con el que se fueron a los vestuarios. En la visita, con una bronca bárbara por un foul que protestaron en el último gol que recibieron.



Parece que las protestas sacaron de foco a los de Cerro Largo que tuvieron unos minutos fatales en la segunda parte. En solo tres minutos Nacional hizo tres goles, expulsaron al arquero de Rio Branco y aún restaban 15 por jugarse.



A partir de ahí fue todo en subida para el visitante pero a pesar de la diferencia y de haber sufrido otra expulsión, Nacional solo aumentó sobre el final con el tanto de Facundo Abad que cerró el marcador final de 9-4.



La figura del partido: Joaquín Varietti. Cinco goles para un jugador clave en Nacional que se pareció a ese que fue goleador en la pasada Copa Libertadores.

Lo persiguen:

A Nacional lo escoltan Old Christians y Peñarol. Los de Colonia, que venían de un empate ante Boston River, ganaron un siempre difícil partido en Pando y están a tres puntos del tricolor. Aún queda el duelo entre ambos en Colonia.



Peñarol tuvo fecha libre y con un partido menos que Nacional está a cinco puntos y resta por disputarse el clásico. El clasificatorio a los playoff promete un atrapante final y quien termine primero tendrá ventaja en la definición.