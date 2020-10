Fútbol Sala: Rio Branco, Nacional y Peñarol sacan ventaja en masculino

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Se jugó la sexta etapa del Campeonato Uruguayo de Fútbol Sala de AUF y, aunque los separan dos series, ya hay tres equipos que se van probando el traje de candidato: Rio Branco, Nacional y Peñarol.

En la Zona Este los tricolores y los de Cerro Largo parten la tabla que tiene más relegados en puntos y nivel a Rocha y a Ituzaingó de Maldonado. Nacional y Rio Branco son líderes de su serie con 10 puntos y los únicos que dejaron por el camino fue el empate entre ellos. En esta fecha, ninguno de los dos tuvo problemas para jugar de visitante.



Nacional viajó al gimnasio de CADER para vistiar a Rocha y se trajo los tres puntos a Montevideo después de un 18-4 a favor. Rio Branco fue implacable en su visita a Maldonaod y goleó 8-0 a Ituzaingó.



En la Zona Oeste se despegó Peñarol. Los de Gustavo Sánchez dejaron atrás las dudas del comienzo y con gran funcionamiento de cuartetas cada vez más aceitadas mantiene la punta y el puntaje perfecto. El aurinegro tiene el doble de puntos que su inmediato perseguidor.



Para esta serie la fecha no dejó grandes sorpresas: Peñarol venció con solidez a Banco República por 6-0 y Urupan, que había caído en Colonia, se vengó y sacó un trabajoso triunfo en casa frente a Old Christians por 6-5. Tuvo fecha libre Nacional de San Ramón.

femenino Peñarol y Rampla Juniors en lo más alto de la tabla

Si algo le faltaba a Rampla Juniors para confirmar que son serias candidatas era esto, no caer ante las actuales campeonas. Las de Peñarol venían de ganar el clásico y de cumplir con la fecha libre y llegaban entonadas. Después del empate 1-1 en el Polideportivo de Las Piedras, las rojiverdes siguen liderando con diferencia de tres puntos pero tienen un partido más que las carboneras por no haber cumplido aún con la fecha libre.



Y bien de cerca las siguen Nacional y Malvín. Las playeras estaban terceras en la tabla pero las tricolores, que se recuperaron después de caer ante Peñarol y Rampla, las derrotaron 3-1 en el Polideportivo del Gran Parque Central y las alcanzaron para no perder pisada en la tabla.



En el otro partido de la fecha, en la que tuvo libre Urupan, Banco República volvió a sumar de tres con una goleada 7-1 a domicilio frente a Nacional de San Ramón.